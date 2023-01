Cuba: La politique d'immigration des Etats-Unis envers Cuba est incohérente

La Havane, 7 janvier (RHC) L'avocat cubano-américain José Pertierra a estimé que les récentes mesures annoncées par le président américain Joe Biden sur la migration irrégulière étaient incohérentes, alors que la loi d'ajustement cubain (1966) reste en vigueur aujourd’hui.

S'exprimant hier soir à la télévision nationale, le juriste a expliqué que le programme de l'administration Biden a pour but explicite de décourager la migration illégale de Cubains vers les États-Unis.

Il a déclaré que, selon les chiffres publiés par Washington au cours de l'année fiscale 2022, plus de 213 000 Cubains sont entrés illégalement dans la nation du Nord.

M. Pertierra a souligné que les États-Unis ont l'intention d'autoriser un nombre limité de Cubains à entrer dans le pays dans le cadre du processus dit de "parole", mais qu'en même temps, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises seront expulsés.

Toutefois, a-t-il souligné, il s'agit d'une décision incohérente, car "les Cubains continuent d'avoir une position privilégiée par rapport aux autres migrants, du fait qu'une fois aux États-Unis, la loi d'ajustement cubain leur permet de demander la résidence permanente après un an et un jour ».

En ce sens, M. Pertierra a estimé qu'après cette nouvelle, il est possible que les États-Unis "revoient les sanctions qu'ils ont appliquées à la nation caribéenne et le Cuban Adjustment Act ».

Il a souligné que la justification du programme de migration est due au fait que la sécurité nationale américaine elle-même a indiqué que le pays exige des limitations sur l'immigration de sans-papiers en provenance de Cuba et reconnaît l'inflation, la pandémie de Covid-19 et les sanctions appliquées par Washington contre La Havane comme les causes de l’augmentation.

(Source:PL)

