Cuba: Le nouveau câble sous-marintouche terre en Martinique

Auteur: Susana Anton | internet@granma.cu11 janvier 2023 09:01:24

Mardi, le nouveau câble sous-marin qui reliera la Martinique à Cuba via la province de Cienfuegos a touché terre en Martinique, ce qui permettra de diversifier, de sécuriser et d'élargir les capacités de communication et l'interaction des Cubains avec le monde, dans la mesure où les conditions économiques du pays le permettront.



Tania Velazquez, présidente de l'Entreprise des télécommunications de Cuba (Etecsa), a déclaré à Granma qu'une fois la pose physique du câble à travers la mer terminée, la partie terrestre sera achevée, ainsi que l'intégration des équipements et des systèmes des points interconnectés.



En outre, elle a précisé que des tests et d'autres opérations seront réalisés jusqu'à ce que le câble sous-marin à fibre optique « Arimao » soit prêt et que sa mise en service soit annoncée.



Rodrigo Malmierca, ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, a indiqué sur son compte Twitter que « l'installation du câble sous-marin Arimao, par la société française Orange, reliera les deux îles, créant ainsi les conditions pour améliorer les services d'Etecsa ».



Les travaux d'installation ont débuté le 8 décembre, un projet qui témoigne de la volonté du gouvernement cubain de poursuivre l'expansion du système de communications internationales de l'archipel afin de faire avancer le processus d'informatisation et de transformation numérique de notre société, expliquait alors à ce journal le vice-Premier ministre Jorge Luis Perdomo Di-Lella.



Le câble, d'une longueur d'environ 2 500 kilomètres, offrira à Cuba une nouvelle route pour les services internationaux, en diversifiant géographiquement la connectivité Internet actuelle, un effort qui sera complété par le système alba-1, fruit de la fraternité entre Cuba et le Venezuela, afin de respecter le Plan national de développement économique et social jusqu'en 2030.

