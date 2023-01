Cuba: Les assemblées municipales analysent les propositions des candidats à la députation

La Havane, 25 janvier (RHC) Les assemblées municipales du Pouvoir populaire tiendront une session extraordinaire le 5 février pour désigner les candidats à la députation au parlement cubain, ont rapporté les médias locaux.

Selon Prensa Latina, l'appel est conforme à l'une des étapes stipulées dans la loi électorale actuelle de Cuba, qui accorde à ces organes du gouvernement local le pouvoir de choisir les candidats à la députation sur la base des propositions faites par les organisations de masse du pays, selon un rapport de l'Agence de presse cubaine.

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement) sera composée de plus de 400 parlementaires répartis en fonction de la représentation territoriale et de tous les secteurs sociaux du pays, dont jusqu'à 50 % sont des délégués de la circonscription à la base.

Au cours du mois de janvier, les organisations de masse cubaines ont organisé des réunions au cours desquelles plus de 19 000 pré-candidatures à la députation ont été sélectionnées, propositions qui ont ensuite été analysées par les commissions de candidature à chaque niveau.

Les autorités électorales ont indiqué que le processus s'est déroulé dans la transparence et conformément à la loi, et qu'une liste de propositions de qualité et représentatives a été établie, qui va maintenant être soumise aux membres des assemblées municipales pour examen.

Cuba organisera des élections générales le 26 mars, les premières du genre après l'approbation de la Constitution de 2019. (Source/PL)

