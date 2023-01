Cuba : Reprise des formalités de visa pour les immigrants à l'ambassade des États-Unis à La Havane

Le ministre des affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla, a écrit sur Twitter, que la décision des États-Unis de reprendre les démarches complètes pour les visas des migrants cubains à l'ambassade des États-Unis à La Havane est « un pas nécessaire et correct. »

Les missions du document migratoire que ce siège diplomatique rétablit ce mercredi fait partie de son processus de réouverture.

« Le rétablissement des formalités de visa pour les migrants cubain à l'ambassade des États-Unis à la vanne est un pas nécessaire est correct. Cela n'est plus pas les visas pour les nonnes immigrants, ce qui fait obstacle aux visites familiales, et aux échanges culturels, sportif et scientifique pour que Cuba continue à être ouverte, » a écrit Rodriguès Parrilla sur Twitter.

Il a dit dans un autre tweet : « Tant que le blocus, les mesures de plus importantes pressions et le traitement privilégié sur la frontière continueront, il sera difficile de faire diminuer considérablement le flux migratoires illégal. »

La procédure complète de visa pour les immigrants avait été suspendue sous le Gouvernement Trump qui justifiait cette décision de soi-disant attaques acoustiques contre le personnel de l'ambassade à La Havane qui n'ont pu être prouvées et qui, avec le temps, ont été désavouées par la communauté scientifique.

Traduction Françoise Lopez, pour Bolivar Infos,

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/01/04/canciller-cubano-sobre-reapertura-de-servicios-consulares-de-eeuu-en-la-habana-un-paso-necesario-y-correcto/

