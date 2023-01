Gustavo Petro et Nicolás Maduro se rencontrent à nouveau à Caracas

Bogotá, 7 janvier (RHC) Le président colombien Gustavo Petro se rendra à Caracas où il rencontrera aujourd'hui son homologue Nicolás Maduro.

Selon l'équipe de presse de la présidence colombienne, la réunion bilatérale aura lieu à 13 heures, heure locale, en Colombie. La rencontre entre les deux dirigeants aura lieu une semaine après l'inauguration du pont international Atanasio Girardot, une action qui renforcera les liens économiques, commerciaux et politiques entre les deux pays.

Elle intervient également deux jours avant la visite officielle de M. Petro au Chili, où il rencontrera son homologue, Gabriel Boric, avec lequel il devrait discuter de questions d'intérêt bilatéral et régional.

Le 1er novembre, Petro et Maduro ont convenu de réactiver les espaces de consultation et de dialogue entre les deux nations, à l'issue d'une réunion tenue à Caracas.

Dans une déclaration conjointe signée par les deux dirigeants, ils ont également proposé d'établir une nouvelle carte de coopération basée sur les principes de fraternité, de solidarité et de complémentarité, qui rendrait les relations entre les deux pays plus efficaces.

Ils ont également assuré une coopération opérationnelle le long de la frontière commune, ouverte le 26 septembre, pour un travail coordonné dans la lutte contre la criminalité transnationale qui menace la sécurité des frontières des deux États.

Petro et Maduro ont également convenu de créer ou d'activer des mécanismes conjoints de sécurité frontalière pour protéger ce périmètre de 2 200 kilomètres et les personnes qui s'y déplacent.

Ils ont également convenu de revitaliser et de résoudre les problèmes critiques dans le domaine des transports terrestres, aériens, fluviaux et maritimes ; et dans le domaine de l'énergie, ils ont convenu de mettre en place des groupes de travail pour explorer et établir de nouveaux programmes complémentaires de part et d’autre.

Dans cette déclaration, le président colombien a prédit "le plus grand succès" dans la reprise du dialogue entre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et l'opposition, pour lequel, a-t-il dit, "nous sommes à votre disposition ».

M. Maduro, pour sa part, a exprimé l'espoir que "l'objectif central de la paix totale en Colombie" soit atteint.

Dans le texte, les dirigeants ont convenu de désigner les fonctionnaires consulaires respectifs afin de garantir les droits civils des ressortissants des deux pays.

Ils ont souligné qu'ils s'efforceront de réaliser un échange actif dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'agriculture, de l'élevage, de l'agriculture et de la pétrochimie.

Ils ont également exprimé leur "grande satisfaction et satisfaction" pour la mission historique et l'heureuse responsabilité de reprendre les relations binationales intégrales entre les peuples frères de Colombie et du Venezuela.

La déclaration se termine par la pensée de Simón Bolívar selon laquelle "l'unité fait tout et, par conséquent, nous devons préserver ce principe précieux". (Source : PL)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/309867-gustavo-petro-et-nicolas-maduro-tiendront-une-reunion-bilaterale-au-venezuela