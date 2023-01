La Colombie et le Venezuela préparent l'ouverture d’un pont binational

Bogota, 31 décembre (Prensa Latina) Les autorités colombiennes et vénézuéliennes mettent aujourd’hui la dernière main à l’inauguration du pont frontalier Tienditas prévue le 1er janvier, dans le contexte du rétablissement des relations diplomatiques et de l’intégration binationale et régionale.

Selon le ministre des Transports de Colombie, Guillermo Reyes, à partir de ce dimanche aura lieu l’ouverture définitive et totale entre les deux pays avec l’inauguration du pont de Tienditas, qui s’appellera désormais Atanasio Girardot.

La mise en marche de cette infrastructure «concrétise les engagements des gouvernements de Colombie et du Venezuela, et l’aspiration des présidents Gustavo Petro et Nicolás Maduro, à progresser dans la normalisation de nos relations», a pour sa part déclaré le ministre des Affaires étrangères Alvaro Leyva.

« C’est un travail qui nous permettra de garantir la paix et la sécurité à notre frontière et qui profitera directement à nos peuples », a-t-il souligné.

Germán Umaña, ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, a quant à lui souligné que le gouvernement de Gustavo Petro est celui «de l’humanisme social, du retour des voies de développement, de la durabilité, et surtout du travail pour réduire l’écart d’inégalité dans nos pays et à nos frontières».

«Une plus grande intégration entre la Colombie et le Venezuela nous permet de stimuler les chaînes de production, de générer plus de valeur ajoutée et de progresser dans la complémentarité industrielle», a-t-il souligné.

Cette structure internationale est un pont routier et piétonnier qui relie l’État de Táchira (Venezuela) au département de Norte de Santander (Colombie).

