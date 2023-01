Pérou: L’ONU demande une enquête sur les violations des droits de l'homme

La Havane, 12 janvier (RHC)- Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé ce mercredi une enquête sur les violations des droits de l'homme et le respect des manifestations pacifiques au Pérou.

Dans une déclaration rendue publique par son porte-parole Stephan Dujarric, Antonio Guterres a exhorté les autorités du pays sud-américain à assurer le respect des garanties et à mener une "enquête diligente, indépendante, impartiale et transparente sur les allégations d'usage excessif de la force et de violations des droits de l'homme « .

Peu avant, la représentation de l'ONU à Lima a regretté dans un autre texte la perte de vies humaines dans le contexte des protestations sociales qui ont lieu dans le pays.

45 personnes ont été tuées au Pérou dans le cadre de la brutale répression déclenchée par la police contre ceux qui manifestent pour la libération de l’ex-président Pedro Castillo, la démission de la présidente Dina Boluarte et la dissolution du Congrès depuis le 7 décembre.

Source: Prensa Latina

