Pérou: La ministre des Affaires étrangères se rend aux États-Unis

Lima, 29 janvier (RHC) La ministre péruvienne des Affaires étrangères, Ana Cecilia Gervasi, a été autorisée aujourd'hui à se rendre aux États-Unis demain pour discuter des relations bilatérales, dans un contexte de protestations persistantes contre la présidente Dina Boluarte.

Une résolution suprême signée par la présidente a déclaré que la visite visait à développer et à renforcer les relations bilatérales et à développer le soi-disant "dialogue bilatéral de haut niveau entre le Pérou et les États-Unis", selon l'agence de presse étatique Andina.

Dans le pays du Nord, "elle tiendra des réunions de travail qui permettront de renforcer les liens et de générer un plus grand contact avec les autorités américaines et les représentants du secteur privé", a précisé la source.

La visite durera jusqu'au 2 février et pendant l'absence de Gervasi, son bureau sera dirigé par le ministre de la Justice, José Tello.

Ce voyage est annoncé alors que des manifestations sociales quotidiennes, qui ont repris le 4 janvier, se déroulent à Lima depuis le 19 janvier, avec un bilan de 47 civils tués, un policier assassiné et dix personnes tuées dans des accidents liés aux manifestations.

Ces derniers jours, l'un de ces cortèges de manifestants venus de l'intérieur du pays a atteint la façade de l'ambassade des États-Unis, où ils ont organisé un sit-in pour rejeter l'ingérence des États-Unis au Pérou.

