Pérou : La police de la dictature reçoit des grenades lacrymogènes d’Équateur

Quand le Gouvernement de Lenin Moreno a affronté le rejet des mesures économiques qu'il avait prises par le peuple, la police équatorienne a demandé à la police nationale péruvienne du matériel anti-émeute.

La police nationale du Pérou a demandé à l'Équateur de faire la même chose en lui rendant un lot de 12 000 grenades lacrymogènes qu'elle avait reçu pour répondre à la vague de protestations qui s'était déchaîné après que l'ancien président Lenin Moreno ait lancé un paquet de mesures économiques, le 19 mai 2020.

Face a la carence de matériel anti-émeutes à cause des protestation successives contre le Gouvernement de la présidente Dina Boluarte qui se déroulent continuellement depuis plus de 50 jours, la police nationale du Pérou a décidé de s'adresser à la police nationale de l'Équateur pour qu'elle lui rende les grenade lacrymogènes qu'elle lui avait confiées dans une situation d'urgence. Le lot que la police équatorienne a rendu contient:

4.400 grenades lacrymogènes de calibre 37 mm.

1.600 grenades lacrymogènes de calibre 37 mm.

5.000 cartouches de 12 mm.

1.000 grenades à main.

Selon des sources du ministère de l'intérieur, le lot de grenades a été reçu par la police nationale du Pérou sur la frontière avec l'Équateur. Après, le chargement a été transporté à l'aéroport de Tumbes d’où un avion de la police a fait le transport jusqu'à Lima.

L'attirail anti-émeutes a été déplacé avec un cordon de sécurité jusqu'aux entrepôts du département de l'armement et des munitions de la division de logistique de la police nationale du Pérou si tu es à el Rímac.

Les grenades seront distribuées à Lima et dans les provinces selon les besoins.

D'autre part, le 23 janvier, la police nationale du Pérou a demandé de façon « très urgente », l'achat de 230 000 grenades et cartouches de gaz lacrymogène en plus d'autres articles anti-émeutes à cause de l'augmentation des protestations sociales dans divers endroits du territoire national.

Le 29 janvier, le Gouvernement a transféré 22 900 000 sols en faveur du ministère de l'intérieur pour la fourniture de matériel anti-émeutes à la police nationale du Pérou, les frais de déplacement et des aliments (soupe froide) pour le personnel de la police.

Le transfert a été approuvé par un décret suprême publié hier au JO et porte les signatures de la présidente Dina Boluarte et du ministre de l'économie et des finances Alex Contreras.

