Pérou : Lettre de Pedro Castillo au VIIe sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CELAC

Je m'adresse à vous qui représentez les peuple frères de la Grande Patrie, terre de nos ancêtres indigènes et libérateur.s Depuis la prison préventive arbitraire à laquelle j’ai été soumis par la dictature de Dina Boluarte grâce à un processus judiciaire sans légalité qui viole la Constitution politique du Pérou, la Charte Interaméricaine et la Charte des Nations Unies, je dénonce les violations des droits de l'homme qui sont commises contre mes frères indigènes, la répression dans les rues par la dictature militaire de Boluarte qui a coûté plus de 60 vies de compatriotes et fait 1200 blessés.

Je vous demande d'élever la voix dans tous les forums internationaux et de pas permettre qu’un véritable espace d'intégration latino-américaine cohabite avec l'actuel régime politique antidémocratique qui aujourd'hui usurpe le pouvoir au Pérou. Je remercie pour leur solidarité mes frères les présidents qui dans leur intervention ont évoqué la violation des droits de l'homme au Pérou. Les présidents Gustavo Pétro, Xiomara Castro de Zelaya et Andrés, Manuel López Obrador pour leur fermeté dans leur condamnation de la dictature, de ma détention arbitraire, et pour avoir exiger les garanties constitutionnelles dont je suis privé illégalement. Les présidents de l'Argentine, de Cuba, de la Bolivie, du Chili et du Venezuela qui ont exposé leur inquiétude à cause de la grave situation que vit notre pays.

Merci au sommet social de la CELAC pour avoir eu le courage et la vaillance de dénoncer les violations systématiques des droits de l'homme qu’exécute l'actuel Gouvernement de fait.

Ma solidarité et mes remerciements à mon frère Evo Morales, persécuté politiquement par la dictature de Boluarte, à qui on a interdit l'entrée au Pérou. Evo a été un dirigeant politique cohérent dans sa défense de la démocratie et dans sa dénonciation du Gouvernement fasciste de Boluarte, responsable de l'effusion de sang qui endeuille aujourd'hui le Pérou.

Merci au nom du Pérou,

Prison de Barbadillo, 26 janvier 2023

José Pedro Castillo Terrones,

Président constitutionnel du Pérou,

prisonnier politique de la dictature de Dina Boluarte

