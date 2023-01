Pérou: Motion de censure contre Dina Boluarte

Lima, 26 janvier (RHC) Un groupe de parlementaires péruviens de gauche a présenté mercredi une motion de vacance de poste contre la présidente Dina Boluarte pour "incapacité morale permanente", dans le but de la démettre de ses fonctions.

Le document accuse le président (sic!) d’être responsable des décès survenus lors des manifestations réclamant la démission de Boluarte, la fermeture du Parlement, des élections anticipées et la libération de Pedro Castillo. Les congressistes demandent également la convocation d'une assemblée constituante et veulent que justice soit rendue aux personnes décédées à la suite de la répression policière pendant les manifestations.

"Notre pays est en train d'être saigné à mort par la terrible gestion du gouvernement et des forces de l'ordre dirigées par Mme Boluarte Zegarra, puisqu'à ce jour 44 personnes sont déjà mortes à cause de l'usage excessif des armes contre le peuple péruvien", indique le texte.

"On suppose que Mme Boluarte et aucun des membres de son cabinet ne sont prêts à démissionner, malgré le fait que notre peuple continue d'être littéralement et horriblement massacré. Il n'y a pas d'autre terme qui puisse être utilisé", ajoute-t-elle.(sic!)

L'initiative a été promue par la législatrice Nieves Limachi, du groupe Peru Democrático, et a reçu le soutien de 26 de ses collègues. La demande de vacance de poste a été soumise par courriel au bureau virtuel du Parlement, rapporte La República.

Pour présenter une motion de vacance, les signatures de 20% du nombre légal de congressistes présents, soit 26, sont requises. Pour que la motion de vacance puisse avancer, le vote favorable de 52 congressistes est nécessaire pour l'admettre au débat en plénière. Le Congrès convient également d'une date et d'une heure pour le débat et le vote sur la motion.

Lors de la session prévue, la présidente aura le droit de conduire sa défense avec un avocat pendant 60 minutes. Pour être approuvé, le poste vacant devra accumuler 87 voix.

