Venezuela: A cause du blocus, les conditions restent très difficiles

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a reçu lundi lors du début de la session 2023–2024 de l'Assemblée nationale (AN), a souligné que, bien qu'il soit vrai que le pays a connu une croissance importante en 2022, « on ne peut pas chanter victoire ». Il a souligné que « les conditions d'attaque pour étouffer notre pays sont graves » en raison du blocus et «qu'il faut constamment donner naissance à des ressources » pour assurer le fonctionnement des différents programmes sociaux qui apportent de l'aide à la population.

« J'ai dit : Ne chantons pas victoire. Chantons des chants de résistance et d'effort collectif, mais on ne peut pas chanter victoire ici. L'effort continue, car les conditions économiques dans lesquelles nous sommes sont très difficiles !".

Il a confirmé que le Venezuela « a connu une croissance record en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour la première fois, la croissance est dans l'économie non pétrolière. Il y a une expansion du commerce, de la consommation intérieure, du marché intérieur. Il y a une expansion de l'activité économique et une plus grande génération d'emplois. Le chômage a considérablement baissé en cette année de croissance économique", a-t-il noté.

« Mais les conditions d'attaque pour étouffer notre pays sont encore graves, et nous devons le savoir. Et notre peuple doit connaître la vérité", a-t-il souligné.

« Nous donnons constamment naissance à des ressources ; par les différentes voies de l'accouchement. En inventant des ressources pour les mettre dans l'éducation publique et garantir les salles de classe aux garçons et aux filles. En inventant des ressources pour garantir les missions de santé, la mission Barrio Adentro et la santé publique de notre peuple, et poursuivre la vaccination et tous les éléments sanitaires pour garder le Covid-19 à distance. En inventant des ressources pour atteindre les objectifs de construction de 500 000 logements par an. En inventant des ressources pour garantir les Clap et l'alimentation du peuple", a déclaré le chef de l’État.

Il a assuré que "personne ne peut se laisser attirer par la tromperie sur l'effort" que le Gouvernement bolivarien fait quotidiennement. Il a confirmé que "personne ne peut chanter victoire ; ici, ce qu'il faut chanter, c'est la lutte, la bataille, la résistance, l'effort et les réalisations. Oui, nous pouvons chanter et célébrer les réalisations et les progrès, mais que personne ne chante victoire, nous sommes encore loin d'une victoire définitive que nous puissions chanter sur l'adversité créée par les sanctions, la persécution commerciale, financière, pétrolière, sur le blocus ! »

Il a souligné la stabilité politique et la paix sociale atteinte et a rappelé comment on a dit au peuple la vérité sur les adversités auxquelles il serait confronté à l'arrivée de la pandémie et sur le rôle que jouerait l'élection d'une nouvelle AN dans la reconstruction des éléments de base pour la régénération dont l'État avait besoin, qui est maintenant à l'origine des changements.

Il a ordonné au conseil des vice-présidents de créer un nouveau mécanisme d’accompagnement avec le législatif qui contribue au développement des politiques nécessaires pour adapter les lois aux besoins de la nouvelle société « la société des égaux.. du vivre en vivant » qu’exige la réalité du pays.

https://albaciudad.org/2023/01/presidente-maduro-el-pueblo-tiene-que-saber-que-las-condiciones-a-causa-del-bloqueo-siguen-siendo-muy-dificiles-video/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/venezuela-a-cause-du-blocus-les-conditions-restent-tres-difficiles.html