Venezuela: Jorge Rodriguez président du Parlement pour la nouvelle législature

Caracas, 6 janvier (Prensa Latina) L'installation d'une nouvelle session de l'Assemblée nationale vénézuélienne et la ratification de Jorge Rodriguez comme son président ont réaffirmé l'engagement en faveur de la paix du gouvernement du président Nicolás Maduro.

Dans le cadre d'un exercice démocratique, entériné par la Constitution, le Bloc de la Patrie au pouvoir et l'opposition parlementaire ont présenté leurs propositions pour l'élection du nouveau conseil d'administration de la chambre, que le premier a dominé à une écrasante majorité.

Rodriguez sera accompagné à la direction par les jeunes députés Pedro Infante et América Pérez, élus respectivement premier et deuxième vice-présidents de l'organe législatif.



Le député Diosdado Cabello a présenté ses propositions pour diriger le parlement en sa qualité de chef du Bloque de la Patria et a souligné l'extraordinaire performance de l'Assemblée nationale (AN) au cours des deux dernières années en termes de paix et de tranquillité.

Il a avéré (sic!) le travail du président réélu pour son effort, son dévouement, sa patience, sa tolérance dans l'exercice de cette fonction, pour avoir été à l'avant-garde du dialogue national et pour avoir récupéré la valeur historique du parlement perdu il y a cinq ans.

Cette AN a amené le pouvoir législatif à la reconnaissance nationale et internationale que certains ont essayé de lui refuser, et « aujourd'hui c'est un pouvoir constitué, représenté par ces députés, et il n'y a pas d'autre espace, il y a ceux qui aiment vivre sur la fantaisie et les rêves », a-t-il affirmé.

Le leader politique a fait allusion à la dualité des pouvoirs que les secteurs de l'opposition entendent maintenir et qui s'est concrétisée jeudi par la tenue d'une assemblée virtuelle et l'élection d'une direction composée d'anciens députés du défunt parlement (2015-2020).

Ce conseil présumé était composé de trois représentantes des partis Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo et Acción Democrática, qui résident en dehors du Venezuela, selon le site en ligne du journal Últimas Noticias.

Contrairement à cette position, le député Luis Augusto Romero, représentant le banc de l'opposition, a présenté une alternative au conseil d'administration du parti au pouvoir et a souligné que cette "opposition démocratique" a assumé il y a deux ans la responsabilité de désactiver la violence montée contre le pays.

C'est une opposition qui ne reçoit de lignes d'aucune capitale du monde, d'aucun intérêt étranger, a-t-il souligné.



Rodriguez a déclaré à la fin de la session parlementaire que la fiction n'était une merveille que lorsqu'elle faisait partie des événements de la création littéraire et artistique en tant que genre littéraire, narratif et poétique, ce qui n'est pas le cas de la politique en ce moment et à cette heure précise de la vie de cette République.

« Nous devons décréter la victoire absolue du peuple du Venezuela contre le mal qu’on lui inflige », a-t-il manifesté (sic!) .



Il a rappelé la violence, la haine et les actions agressives imposées au peuple vénézuélien, ainsi que « la dévastation morale, éthique et humaine de ceux qui ont tordu la mission sacrée de défendre le peuple au parlement ».

Le politicien vénézuélien a souligné que « nous devons célébrer la victoire de la paix » et a fait allusion à ceux qui continuent de croire au fantasme des "présidences de Narnia" et des responsables.

