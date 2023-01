Venezuela : L'opposition approuve la dissolution du « Gouvernement intérimaire ».

Le secteur le plus radical de l'opposition vénézuélienne a décidé d'éliminer vendredi la figure du « Gouvernement intérimaire » dirigé par l'ancien député Juan Guaidó qui manque de validité constitutionnelle mais a été reconnu par les États-Unis, l'Union européenne et certains pays de la région.

Cette décision survient après quatre années d'actions destinées à renverser le président Nicolas Maduro, à ne pas reconnaître les institutions de l'État et à organiser le blocage des actifs du pays à l'étranger mis en place par l'Assemblée nationale à majorité d'opposition (2015–2020).

Cette décision a été prise par un groupe d'anciens députés qui a organisé le 22 décembre une réunion virtuelle au cours de laquelle cette proposition a obtenu 72 voix pour, 29 contre et 8 abstentions lors d’un premier vote.

L'ancien député d’opposition s'est autoproclamé. « président en charge du Venezuela », le 23 janvier 2019 et a été reconnu par la Maison-Blanche et plus de 50 pays mais le tribunal suprême de justice a déclaré que cette action était un délit d'usurpation de fonctions sans aucune validité dans la Constitution vénézuélienne.

L'intérim n'a pas atteint ses objectifs

Lors de la réunion par zoom, la majorité d'opposition a déclaré que « l'intérim n'a pas atteint ses objectifs », mais qu'on doit maintenir le parlement pour « sauvegarder » les actifs à l'étranger, et continuer « à lutter » contre le Gouvernement de Maduro.

Bien que la direction de l'Assemblée nationale, à laquelle appartenait Guaidó est été déclarée nulle pour « désobéissance », dans plusieurs sentence du tribunal suprême de justice, les députés de l'opposition radicale ont ignorer la décision de ce tribunal et prétendu, rester en fonction poursuivre leurs fonctions à la demande des États-Unis, fonctions parmi lesquelles se trouvaient l'imposition de mesures coercitives au Venezuela.

En 2021 est entré en fonction le nouveau Parlement à majorité chaviste dans le lequel des députés de des secteurs modérés de l'opposition ont aussi obtenu des sièges mais les anciens députés de l'aile antichaviste la plus radicale ont continué à se référer à une soi-disant continuité du parlement et qualifié de « frauduleuse" les élections législatives de 2020.

« Nous voulons dire que nous sommes de féroces défenseurs de l'Assemblée nationale, que nous défendons les institutions légitimes qu'elle représente. Nous avons soutenu le Gouvernement intérimaire pendant tout ce temps, et nous avons également été critiques, », Hadid, ancien député Hector Cordero.

La réunion destiné à décider de l'éventuelle élimination de ce qu'on appelle « le gouvernement intérimaire » était prévu pour jeudi dernier, mais elle a été changé pour le lendemain.

Guaidó a fait savoir sur son compte Twitter qu'il avait décidé de la déplacer au 3 janvier, ce qui a été refusé par une fraction des partis d'opposition Action Démocratique (AD), un nouveau temps (UNT), D'abord la Justice (PJ) et du Mouvement pour le Venezuela (MPV) qui étaient à l'origine de la décision d'éliminer « l’intérim. »

Le vote a finalement eu lieu vendredi, comme cela avait été envisagé au début, au milieu des tensions internes, de ces secteurs de l'opposition. Avant le vote, Guaidó avait demandé dans un message aux députés de « défendre des institutions, la Constitution et le pays, au-dessus des noms ou des intérêts personnels. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

