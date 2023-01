Venezuela : L'ordre du jour des États-Unis pour démolir peu à peu le dialogue

Certaines déclarations et certaines révélations pendant ces dernières heures font penser que les engagements d'une importance particulière pris dans le second accord partiel signé par le Gouvernement bolivarien et la Plate-forme Unitaire à la table de dialogue national et de négociation du Mexique en novembre de l'année dernière sont en train d'être boycottés indirectement par les États-Unis.

Mardi 17 janvier, le journal El País d'Espagne a révélé que les fonds vénézuéliens illégalement détournés par les sanctions étasuniennes, quelques 3 000 000 000 de dollars, qui devaient être libérés après l'accord signé au Mexique, continuent à être retenus. Le journal diffuse une lettre envoyée à l’ONU par James Story, « ambassadeur » des États-Unis non reconnu par le Venezuela, dans laquelle il indique que ces fonds pourraient tomber entre les mains de créanciers étrangers.

Cela a créé « un tremblement de terre au sein de la négociation, » dit El País et peut se comprendre comme une manœuvre secrète pour éviter que la libération des fonds se concrétise pour affaiblir la crédibilité de la table de dialogue et de négociation vis-à-vis du pays et miner la confiance construite entre les acteurs.

La veille, le 16 janvier, selon un répond terre de EFE, un porte-parole du département d'Etat non identifié a affirmé : «Tant que Maduro et ses partisans continueront à réprimer le peuple vénézuélien et a détourner des ressources pour des pratiques corrompues, nous, nous continuerons à faire pression sur le régime grâce à des sanctions. »

Cette déclaration a été faite au milieu des manifestations organisées par le secteur de l'éducation dans certains états du pays, une situation que Washington cherche à rentabiliser politiquement pour justifier la prolongation de sa politique de sanctions illégales, juste au moment où le désastre définitif qu'a représenté pour le bloc d'opposition la chute de Juan Guaidó et les dernières confessions de Léopoldo Lopez laisse très peu de marge de manœuvre pour une correction de la stratégie.

Ces événements et la libération des ressources financières qui a été décidée au Mexique représentent pour les États-Unis une consolidation de Nicolas Maduro dans sa position de pouvoir et une voie de renforcement de la stabilisation politique et économique du pays, dans un contexte pré-électoral qui commence à prendre forme dans lequel Maduro part avec un avantage face à une opposition divisée, sans identité et fragmentée.

L'intérêt des États-Unis à affaiblir la Table de Dialogue et de Négociation et d’empêcher la libération des fonds semble être d’intensifier le cadre économique difficile du pays en affectant indirectement la viabilité du plan de rétablissement économique de Maduro. Mais la corde ne peut pas être tendue d'une façon ouverte et insistante car cela pourrait compromettre les opérations récemment approuvées pour Chevron au Venezuela et mêmes les concessions électorales que la Plate-forme Unitaire espère obtenir à court terme au Mexique.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/17/venezuela-la-agenda-de-eeuu-para-una-demolicion-paulatina-del-dialogo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/venezuela-l-ordre-du-jour-des-etats-unis-pour-demolir-peu-a-peu-le-dialogue.html