Venezuela : Le Gouvernement britannique continue de reconnaître l’Assemblée nationale de 2015

Jeudi 12 janvier, le Gouvernement britannique a publié un communiqué évoquant le fait que le 30 décembre dernier a été décidé de mettre fin au soi-disant Gouvernement intérimaire de Juan Guaidó lors d'un vote à l'Assemblée nationale établie en 2015 qui a cessé ses fonctions le 4 janvier 2021.

Le communiqué, dit : « Nous respectons le résultat de ce vote. Nous continuons à considérer l’Assemblée nationale élue en 2015 comme la dernière Assemblée nationale élue démocratiquement au Venezuela. Et nous prenons note du vote qui prolonge son mandat pour un an de plus.

La position du Gouvernement du Royaume-Uni est toujours que les élections présidentielles de 2018 n'ont pas été réalisées selon les standards démocratiques internationaux. Le Royaume-Uni continue de ne pas accepter la légitimité du Gouvernement mis en place par Nicolas Maduro. »

Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela :

Le Venezuela rejette catégoriquement la plus récente déclaration du Gouvernement britannique.

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dirigé par le président constitutionnel, Nicolas, Maduro Moros, rejette catégoriquement la plus récente déclaration du Gouvernement britannique dans laquelle il maintient sa reconnaissance de la défunte Assemblée nationale de 2015.

Cette déclaration représente une ingérence flagrante dans les affaires de la compétence exclusive de l'État vénézuélien pour porter atteinte aux véritables espaces de dialogue organisés par le président Nicolas Maduro Moros ainsi qu'aux réussites concrètes cul ont été obtenues pour la protection du peuple du Venezuela et la restitution du patrimoine national.

Le Gouvernement bolivarien appelle le Gouvernement britannique a jouer un rôle constructif et à établir avec le Venezuela des voies d'entente qui permettent de surmonter les écueils de la relation bilatérale comme l'appropriation indue de l'or appartenant au peuple vénézuélien. Le Gouvernement du Venezuela ne cessera pas de défendre sa souveraineté et le droit international.

Caracas, 12 janvier 2023.

