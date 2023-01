Venezuela: Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme  en visite au Venezuela

La Havane, 27 janvier, (RHC)- Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, réalise, depuis ce jeudi, une visite de trois jours au Venezuela à l’invitation du président Nicolas Maduro.

Arrivé à Caracas en provenance de Bogota, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme doit s’acquitter d’un agenda bien nourri qui comprend des entretiens avec des autorités du gouvernement, des représentants de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, des représentants de groupes de victimes, des responsables d'agences, de fonds et de programmes des Nations Unies et des diplomates.

Dans une déclaration publiée jeudi par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement bolivarien a réitéré son engagement inébranlable en faveur des droits de l'homme et sa volonté de dialoguer largement avec le visiteur, dans le but de renforcer la protection et la garantie des droits de tous les Vénézuéliens.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/311850-le-haut-commissaire-des-nations-unies-aux-droits-de-lhomme-en-visite-au-venezuela