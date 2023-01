Venezuela: Les 6 lignes de travail pour 2023

Dans sa reddition de compte et son message annuel pour 2023, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a fait connaître les 6 lignes de travail pour son Gouvernement pour l'année 2023 :

Ces lignes sont :

1– Renforcer la croissance économique, la diversification de l'économie et générer de la richesse avec l'égalité. Il faut avancer pour « soigner les blessures » et « les inégalités qui se sont créées à cause de la guerre économique et des sanctions. »

2 - élargir la protection de la sécurité sociale à tout le peuple vénézuélien, en particulier aux victimes du blocus économique. Les missions et les grandes missions seront relancées. Il y aura un « plan spécial » pour l'investissement social, l'infrastructure sociale, la lutte contre la pauvreté, la misère et les besoins combiné avec le 1 × 10. Il espère pouvoir activer celui-ci au premier trimestre de 2023.

3 - Elargir la présence du pouvoir populaire. Un effort particulier sera fait sur la frontière.

4 - Mettre en place un plan de sécurité intégrale de la nation. Celui-ci devra « garantir la révolution de la justice », garantir la paix, moraliser les forces de police et de l'ordre. Il faut renforcer les quartiers de paix.

5 - Avancer dans l'indépendance totale et la décolonisation du Venezuela. « Un peuple sans identité est un peuple qui perd sa direction, qui dévie, qui commence à se retourner contre lui-même. Il perd la perspective de sa construction et de son histoire, » a dit Maduro. « C'est pourquoi il faut renforcer le processus de la révolution dans l'éducation, et dans la culture du Venezuela, aller vers un processus de décolonisation et de construction de nouvelles valeurs dans la culture, dans la vie sociale. Aller vers un processus d'indépendance totale qui touche toutes les dimensions de l'indépendance nationale : la dimension économique, scientifique, technologique, éducative, culturelle. Toutes les dimensions d'un pays indépendant, qui affirme son identité culturelle ! Un peuple, avec des valeurs, indépendant. Nous allons nous fixer durement! » Tout produire au Venezuela, nous approvisionner avec notre propre effort, générer les richesses dont nous avons besoin et nous sentir heureux de ce que nous sommes.

6 - Avancer dans la consolidation d'une nouvelle géopolitique régionale, d'une nouvelle intégration, dans l'intégration de la Grande Patrie. Il a signalé qu'il avait parlé avec le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, avec celui de la Colombie, Gustavo Pétro, et avec celui de l'Argentine, Alberto Fernandez. « Une nouvelle vague est en train d'arriver, spéciale, pour unir les efforts de l'Amérique latine et des Caraïbes et former un puissant bloc de forces politiques, de pouvoir économique, qui parle au monde, qui invite le monde à l'intégration et à la construction de nouveaux pôles de pouvoir. » Il a cité xi Jinping, le président de la République Populaire de Chine et Vladimir Poutine, le président russe et signalé que pour que ce nouveau monde arrive, il manque un bloc latino-américain et caribéen cohérent et uni. « Le Venezuela se met à la tête de la bataille pour la construction de ce monde. »

Il a terminé, en disant que l'écrasante majorité des Vénézuéliens a affronté des circonstances adverses. « Au Venezuela, nous pouvons aller vers des temps meilleurs. Il peut y avoir des difficultés, mais nous les affronterons. On pourra essayer de nous manipuler mais nous les affronterons. »

« Notre peuple mérite un Venezuela, meilleur, et nous allons le construire ! Viennent des temps de renaissance, d'un peuple uni, qui fait des efforts, qui mérite la victoire, », a conclu Maduro.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos.

Source en espagnol :

