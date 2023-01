Venezuela : Les États-Unis ont donné 1000 000 000 de dollars à l’opposition

La seconde vice-présidente de l'Assemblée Nationale du Venezuela, America Pérez, a présenté en session plénière du Parlement une exhortation à engager une enquête sur les révélations faites par l'ancien secrétaire d'État des États-Unis et ancien directeur de l'Agence Centrale de Renseignement (CIA), Mike Pompeo, dans son livre récemment publié “Never Give an Inch” parce que c'est « un récit sur les plans macabres conçus » contre le Venezuela.

La députée a expliqué que Pompeo a révélé des plans et des mesures de pression destinés à affaiblir et à renverser le président vénézuélien parmi lesquels le blocus économique et financier et le fait de ne pas reconnaître sa légitimité en tant que chef d’État. En outre, il révèle que les États-Unis ont donné 1000 000 000 à l'opposition vénézuélienne.

Elle a insisté sur le fait que le peuple doit connaître les résultats de cette enquête grâce à un rapport pour qu'il soit au courant de la situation.

Pompeo mentionne qu'en 2018, l'empire nord-américain a réussi à exercer les plus fortes pressions économiques contre le peuple vénézuélien pour influencer les élections présidentielles de cette année-là.

« À plusieurs moments, le président Trump, John, Bolton et moi avons suggéré l'option militaire pour le Venezuela. Aucun d'entre nous ne voulait parler publiquement de cette importante mesure de pression,» indique Pompeo dans son livre.

Le livre raconte aussi qu'ils n'ont pas réussi leur mission et qu'ils ont essayé de suborner le Président de la République Nicolas Maduro pour qu'il parte en exil en Suisse. À ce sujet, la députée a indiqué que « le caractère courageux du président Nicolas Maduro a prévalu, il n'a pas cédé à ces pressions et au chantage des États-Unis. Au contraire, il est allé aux élections avec les Vénézuéliens et a obtenu une victoire. »

La conséquence, en a été que « nous avons décidé que nous ne pouvions pas reconnaître Maduro comme le président légitime du Venezuela. En revanche, le 23 janvier, nous avons reconnu un dirigeant d'opposition de 35 ans relativement inconnu, Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, comme président par intérim, », dit le livre de Mike Pompeo.

Perez explique que dans son livre Pompeo dire accepter le fait que l'Assemblée nationale ne reconnaissent pas Guaidó et ensuite décrit la façon dans le diplomate James Broward, « Jimmy » Story a fait des prouesses pour que les députés suivent ce politicien.

Les 1000 000 000 de dollars

« Selon ce que dit Pompeo, ils reconnaissent que ce projet intitulé « Guaidó » leur a coûté beaucoup d'argent, d'efforts et de plans. » Pompeo, avoue aussi qu'ils ont remis plus de 1000 000 000 de dollars en aide humanitaire sous le Gouvernement Trump. « L'argent était seulement une forme de notre soutien, » affirme-t-il.

Perez a aussi déclaré que dans ce livre, on explique que chaud fonctionnaire a été celui qui a planifié, organiser et financer l'enlèvement du diplomate Alex Saab.

De l'avis du président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, « c'est une démonstration de plus des intentions évidentes du Gouvernement de Donald Trump d'intervenir au Venezuela. » Il a demandé qu'une fois qu'on aura analysé ce livre, on présente le produit de cette enquête en session plénière pour élucider, pour le peuple du Venezuela, les grands événements survenus depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, dit une note de presse de l'Assemblée nationale.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/01/mike-pompeo-nunca-ceder-una-pulgada-venezuela-oposicion-mil-millones/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/venezuela-les-etats-unis-ont-donne-1000-000-000-de-dollars-a-l-opposition.html