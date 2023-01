Venezuela : Les États-Unis soutiennent toujours la fausse Assemblée nationale

« La politique d‘ingérence des États-Unis pour attaquer les pouvoirs publics au Venezuela a échoué, », a déclaré le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, lors de la notification au Gouvernement du début de la période de session 2023–2024 de l'Assemblée nationale.

Le chef de l'État fait cette déclaration après que le sous-secrétaire aux affaires de l'hémisphère occidental du département d'État des États-Unis, Brian Nichols, ait évoqué la« commission parlementaire » illégale de la défunte Assemblée nationale vénézuélienne de 2015 qui cherche à continuer à piller les actifs du pays.

« Les États-Unis soutiennent ceux qui défendent vaillamment la démocratie vénézuélienne. De nouvelles attaques contre l'opposition, même contre des membres de l'assemblée vénézuélienne empêche de trouver des solutions démocratiques pour le Venezuela. Les efforts doivent se centrer sur une voie vers des élections libres, et juste en 2024, » a écrit, Brian Nichols sur Twitter.

Le président de Nicolas Maduro a souligné que « la politique trumpiste contre le Venezuela: attaquer et remplacer les pouvoirs publics, nous nommer un président, nous nommer une assemblée nationale, nous nommer un pouvoir judiciaire depuis l'étranger, a échoué, s'est brisée contre la réalité puissante du fonctionnement républicain des institutions démocratiques du Venezuela comme cela a été prouvé et continuera à être prouvé d’ici dans l’avenir. »

Il a déclaré qu'on est très loin de la reconnaissance de cette échec par les représentants des États-Unis et leurs tentacules au Venezuela, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et le courage suffisant pour « ramasser les verres brisés. »

« Elle a échoué et quelqu'un doit ramasser les débris de verre à Washington. Il semble qu'il n'y ai pas de volontaires avec assez d'intelligence et de courage pour ramasser les débris de verre. Ils cherchent à agir de façon dissimulée sans se montrer, sans proposition de correction, sans autocritique, », parce que « l'empire étasunien et ses représentants au Venezuela n’ont pas un atome de honte pour faire leur autocritique, pas de proposition de correction, de rectification et pour dire : nous nous sommes trompés, nous nous sommes écrasés au Venezuela. »

Le chef de l'État a indiqué que si Brian Nichols veut savoir quel est le pouvoir législatif qui légifère et approuve les lois que respectent les vénézuélien, « il devrait aller au Palais Fédéral Législatif, siège du pouvoir parlementaire vénézuélien et s'entendre avec cette direction qui a le pouvoir de conduire le pouvoir législatif vénézuélien. »

Il a précisé que « et les autres, c'est Narnia, les autres, c'est une farce, les autres, c’est un échec, le simple échec d'une politique improvisée, pleine de désirs de vengeance, et d'autres intérêts mal acquis, mal pensés, qui font honte. » Mais il a dit que la réalité est la réalité parce que « les institutions du Venezuela et le peuple savent qui est le président constitutionnel de ce pays. »

Il a critiqué la position de Nichols dont il a dit qu'en parlant de « tant du Venezuela », et « en faisant chauffer ses réseaux sociaux en écrivain sur le Venezuela », il ne connaît pas les fonctions du pouvoir législatif vénézuélien.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos,

