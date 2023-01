Venezuela: Message du Président Nicolas Maduro au VIIe sommet de la CELAC

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, NICOLÁS MADURO MOROS, AU 7ème SOMMET DES CHEFS D'ETAT DE LA COMMUNAUTE DES ETATS D'AMERIQUE LATINE ET DES CARAIBES (CELAC) BUENOS AIRES, REPUBLIQUE ARGENTINE



LE 24 JANVIER 2023

Monsieur le Président de la République d'Argentine, Alberto Fernández.

Mesdames et Messieurs les Présidents, les Premiers ministres et les chefs de délégation des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes réunis à ce 7ème Sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes,

Depuis le Venezuela bolivarien, depuis ce berceau de Libérateurs et de Libératrices, je salue spécialement toutes les délégations présentes au 7ème Sommet de la CELAC.

J'aurais aimé être physiquement présent, directement sur le lieu des événements comme nous l'avons toujours été, comme nous le serons toujours; des raisons indépendantes de notre volonté, les conspirations permanentes, la persécution permanente, la menace permanente, des embuscades calculées, m'ont fait prendre la décision, que je crois la plus correcte et la plus juste, de ne pas tomber dans des provocations qui ont prétendu entacher ce moment tant attendu et si spécial pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce 7ème Sommet ; mais la voix du Venezuela est toujours présente, nous sommes un État fondateur de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes.

Aujourd'hui, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes a un peu plus d'une décennie, je me souviens qu'en tant que ministre des Affaires étrangères du commandant Hugo Chávez, j'ai participé à tous les processus qui ont donné naissance à ce moment d'organisation régionale qu'est la CELAC.

C'est en décembre 2008 à Bahia, sous la présidence du camarade Lula Da Silva, que le premier pas a été fait pour unir toute l'Amérique latine et les Caraïbes pour la première fois en 200 ans. Ensuite, ce fut à Cancun, en février 2010, puis à Caracas, les 2 et 3 décembre 2011, que nous avons fondé, que nous avons fait le pas pour assumer ce concept et devenir une Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, puis sont venus les sommets de Santiago du Chili, de La Havane, du Costa Rica, de l'Équateur, de la République dominicaine, enfin, toute la trajectoire et le sommet du Mexique, convoqué par le président Andrés Manuel López Obrador.

Il y a des questions vitales, dans toute cette trajectoire de 13 ans, qui doivent être assumées pour l'intégration politique, pour l'intégration culturelle, pour l'intégration éducative, pour l'intégration sociale intégrale, des questions vitales d'intégration, d'union, assumer le concept de Patria Grande, comme l'a dit le Libérateur Simón Bolívar : « Pour nous, la Patrie est l'Amérique », comme l'a dit l'apôtre José Martí : « Notre Amérique ». Nous assumer comme Patria Grande et assumer la politique de la Grande Politique, la politique écrite avec un P majuscule, la politique d'union dans la diversité, dans le respect des caractéristiques spécifiques des modèles politiques, économiques et sociaux de chaque pays, en respectant le programme politique de chaque leadership à la tête de chaque pays, de chaque gouvernement, en faisant un grand exercice de tolérance, d'inclusion, qui nous mènera à une véritable union dans la diversité politique, idéologique et culturelle.

Notre Amérique a de grandes tâches à accomplir pour l'intégration économique, commerciale et financière, nous partageons la proposition du président Lula Da Silva de commencer à construire un système monétaire latino-américain et caribéen, un système qui nous conduira à une monnaie et à un partage des systèmes financiers et monétaires de la région latino- américaine et caribéenne.

Il faut faire le premier pas, un pas fondateur, vers un chemin qui doit être irréversible pour la région, le chemin d'une intégration complète économique, commerciale, financière et monétaire. Nous avons de nombreuses tâches à accomplir dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Les tâches sont nombreuses dans le domaine de la politique pour défendre l'Amérique latine et les Caraïbes en tant que territoire indépendant et souverain, où prévaut l'autodétermination des peuples, et pour unir les forces et les efforts afin de rejeter tout type d'interventionnisme de la part de forces ou de puissances extérieures à notre région.

Le plus grand interventionnisme est de tenter de déstabiliser nos sociétés, le plus grand interventionnisme est de tenter de revenir à l'époque des coups d'État, de l'assaut du pouvoir, le plus grand interventionnisme est de menacer les pays d'une intervention militaire, le plus grand interventionnisme est d'imposer des mesures coercitives unilatérales, illégales, immorales, comme ils l'ont fait avec le Venezuela, comme ils l'ont fait avec Cuba pendant 60 ans et avec le Nicaragua, d'imposer des sanctions criminelles comme ils l'ont fait avec le peuple vénézuélien pour essayer de nous conduire à un effondrement, à une implosion de la société.

Un coup dur, plus de 924 sanctions criminelles qui pèsent sur l'économie et sur la société vénézuélienne, qui nous ont fait perdre, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les chefs de délégation, 99 % des revenus pétroliers que le Venezuela percevait il y a encore quelques années.

Nous sommes passés de 56 milliards de dollars de revenus pétroliers directs par an à 700 millions de dollars. L'année dernière, en 2022, nous avons réussi à nous approcher des 5 milliards, soit moins de 10% du revenu pétrolier, le Venezuela étant une nation fondamentalement pétrolière.

Mais malgré cela, nous avons trouvé notre voie, notre chemin vers la croissance, le développement, l'inclusion, et des résultats miraculeux sont en train d'être obtenus dans la récupération intégrale et la renaissance du Venezuela, mais nous devons parler d'une seule voix, l'Amérique latine et les Caraïbes doivent dire aux États-Unis d'Amérique : plus d'interventionnisme, plus de coups d'État, plus de sanctions contre les pays libres et souverains du continent. Unissons nos voix pour la souveraineté et l'indépendance.

Monsieur le Président Alberto Fernández, je veux réitérer ce dont nous avons déjà parlé, je veux réitérer ma proposition de débattre sur la nécessité pour la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes de se doter d'une structure organisationnelle, d'avoir sa propre architecture organisationnelle comme l'a l'Union européenne, qui la construit depuis des années, comme l'a l’Union africaine, par exemple, une structure propre. Notre organisation doit discuter et décider, le moment venu, de la création d'un puissant Secrétariat général de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, une instance qui articulerait toutes les initiatives de nos pays au quotidien, 365 jours par an, avec une véritable dignité, un Secrétariat général chargé avec dignité de la nécessité de nous articuler de plus en plus.

Également, Monsieur le Président, depuis le Venezuela, nous pensons qu'il faut reprendre le fonctionnement des Conseils des ministres par domaine, le Conseil des ministres de la Défense pour une stratégie de défense commune, une stratégie géopolitique ; le Conseil des ministres de la Santé, les Conseils des ministres de l'Éducation, de la Culture, de l'Économie ; reprendre la dynamique que nous avons déjà eue dans la première étape de la CELAC, qui a réussi à rapprocher des positions, à des politiques publiques communes, à un apprentissage commun, ce qui a donné une grande force à la CELAC ; et une présence réelle dans la vie de nos gouvernements, de nos États et de nos pays.

Enfin, nous pensons que le moment est venu pour la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes de commencer à se construire de l'intérieur, avec une vision très claire de ce que devrait être l'avenir de nos pays et la nécessité de jeter des bases solides pour la construction de l'union de nos pays, l'union, l'union, l'héritage des libérateurs de notre Amérique, union pour la libération, union pour le développement, union pour la construction d'un nouveau modèle de société dans cette Amérique latine, rebelle, caribéenne, métisse et belle, notre Amérique, union pour la libération.

C’est l'appel que nous lançons depuis le Venezuela bolivarien à nos frères et à nos sœurs de l'Amérique latine et des Caraïbes. La Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes est arrivée à son 7ème Sommet et nous sommes certains que désormais un nouveau rythme de plus en plus profond d'articulation des peuples, des États et des gouvernements sera établi. Soyez assurés que le Venezuela, le Venezuela bolivarien, notre chère République, sera toujours à l'avant-garde de ces processus.

Merci beaucoup, Monsieur le Président.



Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Jusqu'à la victoire, toujours.

Nicolás Maduro Moros

Source:

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/venezuela-message-du-president-nicolas-maduro-au-viie-sommet-de-la-celac.html