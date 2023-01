Venezuela : Un bateau de croisière européen au Venezuela pour la première fois depuis 15 ans

Le bateau de croisière Amadea, avec 500 passagers à bord, a accosté mardi dans le port international Guamache de l’île de Margarita, dans l'état vénézuélien de Nueva Esparta. Les passagers viennent d'Espagne, de France, d’Italie, de Belgique, d'Allemagne et d'autres pays européens. C'est le premier bateau de croisière qui arrive au pays en 15 ans.

"En suivant les instructions du président Nicolas Maduro, aujourd'hui, accoste dans le port de Guamache de l'état de Nueva Esparta, le bateau de croisière européen appelé Amadea, » a fait savoir le ministère du pouvoir populaire pour le transport du Venezuela.

Le ministre de ce secteur, Ramón Velásquez Araguayán, a souligné que c'est un but deu plus atteint par le pays et le Gouvernement après 15 ans, sans que cela arrive à cause des sanctions imposées par les États-Unis (USA). « Le Venezuela réécrit l'histoire, continue à briser le blocus des mesures coercitives unilatérales qui ont empêché pendant 15 ans l'arrivée de bateaux de croisière d'Europe sur la terre de Bolivar, » a déclaré le ministre.

Pour sa part, le ministre du tourisme, Alí Padrón, a souligné que c'est une avancée de plus dans l'initiative Moteur Tourisme et à été d'accord avec l'importance de l'arrivée du bateau de croisière après plus d'une décennie sans croisières avec des touristes étrangers : « Le Venezuela était hors du radar du tourisme, et nous avons réussi grâce à une coordination, à beaucoup de réunions que nous avons eues l'année dernière. La suite est de continuer à travailler, », a-t-il affirmé.

Selon des médias locaux, les touristes européens, parcourrons les régions de Punta Arena, la Péninsule de Macanao, le Parc Nacional La Restinga, Porlamar, La Asunción, San Diego, Playa El Ángel et Playa El Agua.

Ce bateau, qui appartient à la Amadea Shipping Company est exploité par la flotte Phoenix Reisen possède 8 ponts pour les passagers, 7 bars, des restaurants, une, bibliothèque, un cinéma, un hôpital, un théâtre, un salon de beauté, un gymnase, un mini-golf et d'autres locaux de loisirs et de services.

Le président du conseil supérieur du tourisme (CONSETURISMO), Leudo González, a dit à EFE que pour ce secteur c'est « une bonne nouvelle » que le pays « ait reçu ce bateau aujourd'hui sur l'île de Margarita, avec quelques 500 touristes internationaux après de nombreuses années sans avoir reçu cette sorte de visites. »

« Nous espérons qu'avec cette arrivée, on puisse ouvrir les routes d'autres lignes de croisière qui prennent en compte dans leur itinéraire l’île, de Margarita comme une destination importante dans les Caraïbes et qu'on puisse augmenter l'arrivée de touristes internationaux de cette manière. »

« Nous espérons que tout se passe bien, que les gens s'en aillent contents, qu’on ait réussi à remplir leurs attentes pour que, de cette manière, on provoque l'arrivée de nouveaux bateaux. »

La présidente de la chambre de tourisme de Nueva Esparta, Viviana de Vethencourt, a dit à EFE qu’elle espère que l'arrivée de ce bateau « se reproduise dans les autres lignes de croisières », pour que d'autres bateaux viennent : « Cela amène des bénéfices à tous ceux qui sont impliqués dans l'intervention directe et indirecte parce que le tourisme a des conséquences sur tous les secteurs à cause de sa transversalité. C'est très positif, très bon, » a-t-elle déclaré.

