Brésil : Reprise des programmes sociaux

Par María Josefina Arce

Le Brésil a commencé à réactiver les programmes sociaux destinés aux secteurs les plus vulnérables de la société qui avaient été mis en place sous les gouvernements du Parti des travailleurs, et qui ont été démantelés au cours des quatre dernières années sous l'administration du président d'extrême-droite, Jair Bolsonaro.

Au cours de ses deux précédents mandats, Luiz Inacio Lula Da Silva, qui préside pour la troisième fois le géant sud-américain, a lutté sans répit contre la pauvreté, la faim et les inégalités. Près de 30 millions de Brésiliens avaient pu échapper à la pauvreté, à la faim et aux inégalités pendant ce temps.

Il s'agit à nouveau d'une priorité, car le pays légué par le capitaine à la retraite présente à nouveau un profond fossé entre les riches et les pauvres. La misère et la faim font à nouveau partie du paysage brésilien.

Le nouveau gouvernement a donc repris l'initiative "Ma maison, ma vie" pour le développement du logement des familles à faibles revenus. Créé en 2009, pendant le second mandat de Lula Da Silva au Palais du Planalto, en 10 ans, plus de cinq millions d'unités résidentielles ont fait l'objet de contrats et près de quatre millions ont été livrées.

Toutefois, sous l'administration de Bolsonaro, les dépenses sociales ont été considérablement réduites et le programme a été abandonné.

En 2020, l'investissement public a été le plus faible de l'histoire de cette initiative, tandis que l'année suivante, Bolsonaro a opposé son veto à 73 % des ressources destinées à la construction de logements pour les personnes les plus pauvres.

En conséquence, les "favelas" ont proliféré, où des millions de Brésiliens vivent dans des conditions surpeuplées et insalubres, souvent au chômage ou sur le marché du travail informel.

Désormais, le programme, selon les médias officiels, doit financer la construction de jusqu'à deux millions de logements sur une période de trois ans pour les familles à faibles revenus.

Les autorités ont indiqué que les travaux devraient reprendre prochainement sur plus de cinq mille maisons dans plusieurs municipalités du Brésil.

"Ma maison, ma vie" inclura désormais la possibilité de location sociale, l'acquisition de logements urbains usagés et des options pour les familles sans abri.

Même si la tâche ne sera pas facile, Lula Da Silva s'est engagé à reconstruire un Brésil où la faim, la misère et les inégalités n'ont pas leur place.

