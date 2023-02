Brésil : Un sénateur dit avoir subi des pressions de Bolsonaro pour réaliser un coup d'État

La Havane, 3 février, (RHC)- Le sénateur brésilien, Marcos do Val, a dénoncé les pressions dont il a fait l’objet de la part de l’ancien président Jair Bolsonaro pour s’allier avec lui dans un coup d’État contre le président Luiz Inacio Lula da Silva.

"Avant, ça me dérangeait quand on me traitait de Bolsonariste (partisan de l'homme politique d'extrême droite). Attendez, je vais lâcher une bombe. Vendredi, le magazine Veja publiera la tentative de Bolsonaro de me contraindre à organiser un coup d'État avec lui", a signalé Marcos do Val lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux.

Quelques heures après avoir commenté les pressions qu'aurait exercées Bolsonaro, le sénateur a annoncé qu'il quitterait ses fonctions après avoir perdu sa famille et surtout sa fille. Il a ajouté que la vie publique affectait également sa santé.

Des législateurs de différents bancs (sic!) , comme André Janones (Avante), Randolfe Rodrigues (Sustainability Network), Gleisi Hoffman et Humberto Costa (Parti des travailleurs), et Guilherme Boulos (Parti Socialisme et Liberté), ont mis en garde contre la gravité des faits dénoncés par Do Val et ils ont demandé l'arrestation et la poursuite de Bolsonaro.

Ce dernier a demandé cette semaine un visa touristique de six mois pour prolonger son séjour aux États-Unis, où il est arrivé fin décembre.

Les médias locaux affirment que le retour de l'ancien président dans le géant sud-américain est retardé en raison des enquêtes sur les actes antidémocratiques du 8 janvier.

L'ancien parachutiste a été inclus dans l'enquête ouverte par le ministre Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale, pour identifier ceux qui ont financé le mouvement de coup d'État et il risque d'être arrêté.

D'autres enquêtes possibles seraient ajoutées par la crise sanitaire et sociale que traverse le peuple autochtone Yanomami, abandonné pendant le mandat de Bolsonaro.

Source : Prensa Latina

