Cuba: Agriculture et investissement étranger

Ce sont de petits pas mais tellement importants ! Ces groupes et entreprises qui bravent le blocus font la démonstration que le rompre est une question de volonté et une façon concrète de donner une suite aux votes de l’ONU qui, depuis 30 ans maintenant, le condamnent à une quasi-unanimité. Rompre les blocus, c’est un acte de respect envers les peuples qui en souffrent, c’est un acte de Paix ! Et c’est tout simplement ce que souhaitent le peuple cubain et ses dirigeants.

Le Ministère de l’Agriculture présente des projets d’investissement étranger

Par Ana Margarita González, Publié le 7 février 2023 dans Trabajadores, Organe de la Centrale des Travailleurs de Cuba

Le Ministère de l’Agriculture a fait connaître les 59 opportunités d’investissement étranger –réplicables dans de nombreuses localités- qui constituent le Portefeuille avec lequel cet organisme travaillera pendant l’année 2023, ainsi que l’a divulgué en conférence de presse l’avocat Orlando Díaz Rodríguez, directeur des Relations Internationales de cet organisme.

Parmi les opportunités, il existe trois propositions dans lesquelles les coopératives agricoles font office d’associées dans des négoces de production et de commercialisation de viande de porc, de poulet et de lait, parmi d’autres centrées sur le développement local.

Le dirigeant a indiqué que ce portefeuille d’opportunités est en continuité avec celui qu’il a présenté pendant la Foire Internationale de La Havane, en novembre dernier, et que l’on veut attirer et flexibiliser les négoces avec les investisseurs étrangers, étant donné les multiples bénéfices qu’ils rapportent à l’économie nationale.

Orlando Díaz a expliqué à la presse que pour ce calendrier on avait projeté deux possibilités de négoces de plus que dans le calendrier antérieur, en recherchant une plus grande diversité d’options, qui se répercuteront sur la production d’aliments.

Les groupes entrepreneuriaux Ganadero et Agroforestal sont ceux qui proposent le plus grand nombre de projets, avec 16 et 14 projets respectivement, qui mettent en évidence la diversité de leurs activités productives.

Les offres du Groupe Agroforestal comprennent évidemment des produits phares comme le charbon de bois, le miel d’abeilles, le cacao et le café, en plus des plateaux de bois, des résines de pin, de la noix de coco et du bois débité.

Le Groupe Ganadero s’investit dans l’élevage d’animaux et la production de viande, entre autres les porcs, les lapins, les bovins, les buffles, les ovins et les caprins, en plus du foie de canard, du lait et des aliments pour bétail comme les tourteaux et les plantes protéiques.

A égalité avec le Groupe Flora y Fauna, puisqu’ ils ont 9 projets chacun, le Groupe Agrícola centre ses propositions aux investisseurs étrangers sur les fleurs tropicales, l’ananas, les graines, les fruits et les tubercules, courges et bananes, en visant essentiellement le retour des devises pour recapitaliser la production des aliments qu’ils commercialisent directement sur les marchés.

