Cuba : Atilio Borón lance une mise en garde sur les défis de la gauche

La Havane, 9 février (ACN) Les énormes défis auxquels est confrontée la gauche en Amérique latine face aux politiques impérialistes visant à détruire les processus démocratiques ont été soulignés jeudi à La Havane par le prestigieux politologue argentin Atilio Borón.

L'écrivain s'est également entretenu avec des responsables du Comité central du Parti communiste de Cuba sur les conflits auxquels le monde est confronté aujourd'hui et les défis des processus révolutionnaires, a rapporté la force politique sur son site web.

La conférence a évoqué les stratégies impérialistes visant à démembrer les processus progressistes sur le continent, la manipulation des médias, les tentatives de destruction culturelle et, face à ce scénario, les grands défis auxquels sont confrontées les forces révolutionnaires à l'époque actuelle.

Il a affirmé que "la longue domination de l'Occident sur le reste de la scène internationale est terminée. L'Occident a été réduit, sa prédominance a diminué, le bloc dominant qu'il était s'est désintégré", et face à ce déclin impérial, un monde multipolaire a émergé, avec des dirigeants et des processus alternatifs que l'empire considère comme un danger.

Il a averti que, dans ce scénario, "l'impérialisme, dirigé par les États-Unis, devient plus agressif, et c'est pour cette raison qu'il applique des sanctions aux pays, promeut les conflits militaires, les blocus et les stratégies visant à entraver le développement des nations ».

Concernant la situation actuelle en Europe, il a souligné la prolifération du néonazisme, le retour de l'extrême-droite fasciste, même dans les coalitions gouvernementales, et la fragmentation de l'économie, qui met en péril les progrès du continent.

Il a estimé qu'"il y a une séquence de guerres planifiées par les États-Unis", dont la première est contre la Russie, mise en scène en Ukraine, et dans un deuxième temps, même reconnu par de hauts fonctionnaires, la guerre avec la Chine, en raison du danger que ces nations représentent pour la survie de l’impérialisme.

Borón a appelé à une réflexion collective sur ce que les gouvernements révolutionnaires peuvent faire face à ce scénario et a exprimé la nécessité de revitaliser les mécanismes d'intégration latino-américains afin de concrétiser et de soutenir l'indépendance commerciale et la coopération entre les nations de la région.

Dans une autre partie de sa conférence, Borón a estimé qu'il est essentiel de s'approprier les nouvelles formes de communication et d'utiliser les outils que ce domaine offre pour diffuser l'idéologie de chaque société, face aux idées néolibérales.

Atilio Borón est à Cuba pour participer à la première rencontre internationale des publications théoriques des partis et mouvements politiques de gauche, qui aura lieu de demain au 12 février .

(Source : Prensa Latina).

