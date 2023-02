Cuba: Díaz-Canel rejette les campagnes de désinformation des médias contre Cuba

La Havane, 24 février (RHC) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a rejeté vendredi les opérations de déstabilisation et de désinformation orchestrées par les sociétés transnationales contre la nation caribéenne sur les plateformes numériques.

Sur son profil Twitter, le chef de l'État a partagé un message du ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez, qui a dénoncé la manipulation et le double standard de la société mère de Facebook Meta, ainsi que sa participation aux campagnes de désinformation contre Cuba.

Sur le réseau social, Díaz-Canel a souligné que "l'œuvre de la Révolution a tout un peuple pour la défendre ».

Le ministre cubain des Affaires étrangères a relevé que Meta a biaisé idéologiquement son dernier rapport, dans lequel il annonçait la suppression de comptes "inauthentiques" en Serbie, à Cuba et en Bolivie, supposément liés à des gouvernements ou des partis politiques au pouvoir pour diffuser leurs contenus.

Rodríguez a également souligné qu'au lieu d'utiliser comme argument le paiement dérisoire de la publicité, un service inaccessible à Cuba en raison du blocus américain, Meta devrait expliquer son propre comportement "inauthentique" et partial en autorisant des campagnes de dénigrement, de stigmatisation et de haine contre l'île depuis la Floride.

"Malgré les tentatives d’empêcher que notre voix soit entendue et de rendre la vérité invisible, les Cubains continueront à défendre notre Révolution et son système socialiste de justice sociale, également dans le domaine numérique face au harcèlement et aux opérations de déstabilisation", a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

(Source : Prensa Latina).

