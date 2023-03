Cuba: Élections nationales, un processus de participation démocratique

Le 26 mars, les électeurs exerceront leur droit de vote de manière « libre, égale, directe et secrète » dans le bureau de vote prévu à cet effet, dans le lieu où ils ont leur résidence permanente, ce pour quoi ils doivent présenter le document d'identité correspondant

Le Conseil national électoral (CEN) dispose de tous les mécanismes nécessaires pour assurer les élections nationales, qui auront lieu dans le pays le 26 mars, en garantissant la fiabilité, la transparence, la rapidité, la publicité, l'authenticité et l'impartialité de ce processus de participation démocratique.



À cette fin, et conformément à ce qui a été établi, cet organe de l'État a approuvé le calendrier de travail et le plan d'actions pour le processus en cours, selon les informations à la presse de Alina Balseiro Gutiérrez, présidente du CEN.



Elle a déclaré que les principales actions prévues visent à compléter la liste des autorités électorales participant au processus, en particulier les volontaires ; à former des superviseurs, des collaborateurs et des spécialistes, ainsi qu’à assurer la supervision des territoires.



En collaboration avec le ministère de l'Éducation, a-t-elle ajouté, des réunions sont organisées avec les jeunes qui votent pour la première fois et avec les familles des pionniers qui garderont les urnes. Dans chaque bureau de vote, entre un et huit pionniers assureront cette fonction.



Le processus de vérification des listes d'électeurs, effectuée au « porte à porte », afin d’expliquer la procédure de vote et garantir la mise à jour de ce document est une autre des actions mises en place.



La présidente du CNE a informé qu'environ dix millions de bulletins de votes seront imprimés pour les élections, un chiffre qui inclut un supplément de 15%, en cas d'actions spécifiques dans les bureaux de vote.



« Les bulletins de vote seront placés dans des endroits sûrs et sécurisés, y compris lors de leur transfert dans les bureaux de vote », a-t-elle précisé.



Le fait que chaque électeur reçoive une invitation à voter et qu'il y ait un échange avec la population sur ce processus, avec la participation des organisations de masse, donne toute sa dignité au système cubain.



SUR L'EXERCICE DU VOTE



Selon l'article 7 de la Loi électorale, pour pouvoir voter, le citoyen doit être en capacité d'exercer les droits électoraux reconnus par la Constitution et la législation pertinente, et être inscrit au registre électoral.



Le 26 mars, les électeurs exerceront leur droit de vote de manière « libre, égale, directe et secrète » dans le bureau de vote prévu à cet effet, dans le lieu où ils ont leur résidence permanente, ce pour quoi ils doivent présenter le document d'identité correspondant.



Les autorités du bureau de vote vérifient que l'électeur est inscrit sur la liste électorale ou procèdent à son inscription, le cas échéant.



Balseiro Gutiérrez a ajouté que si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'électeur se trouve hors de sa localité et qu'il lui est impossible d’arriver à temps à son bureau de vote, il peut voter dans les bureaux de vote spéciaux mis en place ou dans celui le plus proche du lieu où il se trouve, à condition qu'il puisse prouver sa qualité d'électeur et déclarer qu'il est inscrit au registre électoral.



Le président du CNE a déclaré que le droit de vote ne peut être exercé qu'une seule fois, « d'où la responsabilité souveraine de chaque citoyen » et, pour les besoins du bureau de vote, il est compté sur la liste comme une inscription exceptionnelle.



Elle a rappelé que c'est le rôle du bureau de vote d'expliquer comment s'exerce le droit de vote, d’où l’importance de la préparation des autorités électorales, le principe étant de respecter ce qui est établi dans La loi électorale : « dès lors que la volonté de l'électeur est identifiée, le bulletin est valable. »



Elle a également exprimé l'espoir que ces élections seront à la hauteur de ce que notre peuple mérite, avec la transparence qui les caractérise et en accord avec les actions du CNE.



CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES ÉLECTIONS NATIONALES



Elles impliquent plus de 200 000 personnes, investies de l’autorité électorale.



Elles ont lieu tous les cinq ans, et jusqu'à 50% des candidats désignés sont des délégués de base.



Le candidat qui obtient plus de la moitié des votes valides exprimés est déclaré élu député.



La propagande électorale individuelle et toute autre action visant à influencer la décision de l'électorat en faveur ou contre un candidat sont exclues.



Le député est proclamé élu dans chaque commune une fois la validation de son élection achevée.



Le scrutin est public.



Le vote est un droit de l'électeur.



CALENDRIER ÉLECTORAL



24 février

Publication des photos et des biographies des candidats à la députation dans les lieux les plus fréquentés de la circonscription.

25 février

Fin du processus de publication, de vérification et de mise à jour des listes électorales.

6 mars

Fermeture du registre électoral.

19 mars

Test dynamique.

26 mars

Élection des députés à l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

19 avril

Constitution de la nouvelle Assemblée nationale du Pouvoir populaire, élection de sa direction, des membres du Conseil d'État et du président et du vice-président de la République de Cuba.

