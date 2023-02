Cuba: L'explosion du Maine, prétexte de l’intervention des Etats-Unis

La Havane, 15 février (RHC) Cuba se souvient aujourd'hui de l'explosion du cuirassé Maine, survenue il y a 125 ans dans le port de cette capitale, un événement qui a servi de prétexte aux États-Unis pour intervenir dans la guerre d'indépendance hispano-cubaine.

À l'occasion de cet anniversaire, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a souligné sur son profil Twitter qu'après leur intervention dans la lutte de libération que Cuba était déjà en train de gagner, les États-Unis ont pris le contrôle du pays jusqu'en 1959.

"Aujourd'hui, ils ne nous pardonnent pas notre indépendance", a ajouté le président dans son message, dans lequel il a inclus le hashtag #CubaViveEnSuHistoria (CubaVitDansSonHistoire)

Pour sa part, Salvador Valdés Mesa, vice-président de Cuba, a souligné que l’explosion du Maine était un prétexte impérialiste pour une intervention visant à arracher à la nation antillaise l'indépendance pour laquelle elle avait tant lutté contre le colonialisme espagnol.

Le cuirassé Maine de la marine américaine était arrivé à La Havane le 25 janvier 1898 pour une visite de routine, et quelques jours plus tard, dans la nuit du 15 février, une détonation a soufflé la moitié du navire, le faisant couler et tuant plus de la moitié de l’équipage.

Après des accusations de la métropole occupante dans la presse américaine et une enquête de l'US Navy, Washington déclara la guerre à l'Espagne le 25 avril 1898.

Les historiens s'accordent à dire que l'explosion a été un prétexte pour que les États-Unis interviennent dans la guerre d'indépendance de Cuba contre l'Espagne, qui s'est terminée par une intervention militaire et la création d'une République servant les intérêts des États-Unis.

