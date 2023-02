Cuba: La Brigade médicale Henry Reeve arrive en Turquie

La Havane, 12 février (RHC) Les coopérants cubains du Contingent international Henry Reeve de médecins spécialisés dans les situations de catastrophes et de graves épidémies sont arrivés aujourd'hui en Turquie pour contribuer à sauver des vies et aider au rétablissement des victimes du tremblement de terre dévastateur qui a touché les populations de ce pays et de la Syrie.

L'un des membres de l'équipe de 32 professionnels est le Dr Ruber Ortiz Legra, spécialiste en médecine générale intégrale (MGI) et diplômé en soins intensifs et en soins pour adultes, qui a déclaré à l'agence de presse cubaine (ACN) qu'il s'agissait de sa troisième mission internationale.

En 2013, il était au Venezuela et en 2020, il faisait partie de la brigade du Contingent Henry Reeve qui a aidé la population d'Azerbaïdjan devant le COVID-19, a-t-il déclaré à l'Unité centrale de coopération médicale avant de se rendre dans la nation turque.

En arrivant en Azerbaïdjan, dit-il, l'impact a été énorme, principalement parce que c'était une culture et une langue différentes, mais en tant que Cubains, nous avons su faire face à la tâche et participer au travail de ses professionnels.

Pour le médecin de Matanzas, cette expérience contribuera à faire un meilleur travail en Turquie, où le nom de Cuba et de sa médecine sera à nouveau mis en avant, a-t-il assuré.

Depuis sa création en 2005, le contingent Henry Reeve a aidé les populations touchées par les tremblements de terre au Pakistan (2005), en Indonésie (2006), au Pérou (2007), en Chine (2008), en Haïti (2010), au Chili (2010), au Népal (2015), en Équateur (2016) et au Mexique (2017).

(Source : ACN)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/313593-le-personnel-du-contingent-medical-henry-reeve-arrive-en-turquiye