Cuba : La dictature dans laquelle ouvrière mulâtre peut être candidate à l'Assemblée nationale

Originaire de Cardenas, l'une des 13 municipalité de la province cubaine de Matanzas, une jeune femme mulâtre et ouvrière de l'industrie pétrolière a été choisie par ses camarades de travail pour être candidate à un siège à l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire.

Ismary Scull Charón, mère de trois enfants, travaille comme spécialiste à l'entreprise de forage et d'extraction du pétrole du centre. À cause de ses capacités et d'autres qualités importantes, elle a été choisi pour être candidate un poste de député à l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire.

Les États-Unis accusent Cuba d'être une dictature. Étrange dictature cette dictature dans laquelle les électeurs aux charges législatives de tous niveaux sont choisi par la base, que ce soit le territoire, le centre de travail ou l'organisation sociale, sans discrimination à cause du sexe, de la religion, de l'âge ou de la couleur de la peau.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/02/16/cuba-la-dictadura-donde-una-mujer-mulata-y-obrera-puede-ser-candidata-a-diputada/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/cuba-la-dictature-dans-laquelle-ouvriere-mulatre-peut-etre-candidate-a-l-assemblee-nationale.html