Cuba: La Foire internationale du livre de La Havane

Par María Josefina Arce

Pour le plus grand plaisir de la famille cubaine, la Foire internationale du livre de La Havane, l'un des événements culturels les plus attendus à Cuba, qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs, notamment des jeunes et des enfants, a ouvert ses portes ce jeudi.

Avec la Colombie comme invitée d'honneur, le festival littéraire, qui en est à sa 31e édition, ouvre ses portes dans la capitale cubaine dans son lieu traditionnel, l’enceinte de la forteresse de San Carlos de la Cabaña.

Mais comme d'habitude, afin de permettre au public d'accéder aux dernières manifestations littéraires, la foire s'étend également à d'autres lieux tels le centre historique de La Havane, la Casa de las Américas et le centre d’expositions et de foire de Rancho Boyeros, en banlieue.

La Foire du Livre a débuté en 1982, se tenant d'abord tous les deux ans, mais en 2000, elle est devenue un événement annuel, une initiative qui a été très bien accueillie par les amateurs de littérature. C'est en 1998 qu'elle a eu pour la première fois un invité d'honneur : le Mexique, pour l’occasion.

Ces dernières années, l'événement s'est imposé comme l'un des plus importants d'Amérique latine et des Caraïbes, attirant des maisons d’édition et des exposants du monde entier, désireux de montrer ce qui se fait dans le domaine de la littérature dans leur pays.

C'est également un espace idéal pour l'échange entre les entités et les professionnels liés au monde de l’édition.

Dans un grand effort, étant donné les conditions économiques difficiles du pays, plus de quatre millions d'exemplaires imprimés de 4 200 titres et 1 000 ouvrages en format numérique ont été garantis pour cette nouvelle édition.

Les Cubains auront cette fois l'occasion d'approfondir leurs connaissances de la littérature colombienne, très proche de notre pays grâce au Prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez, grand ami de la plus grande des Antilles.

La Colombie y participe avec une délégation composée d'écrivains, d'éditeurs et d'universitaires des différentes régions de son territoire afin de présenter sa diversité culturelle.

Les autorités colombiennes ont exprimé leur gratitude pour cette invitation qui, ont-elles souligné, permet de mettre en évidence l'importance de la culture dans la réalisation de la paix totale promue par le président Gustavo Petro.

Le public cubain pourra également en apprendre davantage sur sa nation sœur à travers d'autres manifestations artistiques. Ils pourront assister à un spectacle du groupe Enkelé, composé de femmes qui cherchent à construire un pays meilleur à travers l'art et la diffusion du folklore. Des courts et longs métrages colombiens seront également projetés lors de l'événement de La Havane.

Le 19, la foire fermera ses portes à La Havane, mais dans le cadre de la politique de la Révolution visant à mettre la culture à la portée de tous, elle commencera sa tournée dans le reste du pays.

La Foire internationale du livre de La Havane occupe une place de choix parmi les Cubains, qui s'y rendent en masse à la recherche de nouveaux titres de tous genres pour élargir leur horizon littéraire.

