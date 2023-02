Cuba: Nos élections (II)

Un siège au Parlement cubain n'est pas un fauteuil confortable sur lequel on s’installe pour en tirer des prébendes. C'est un poste au cœur la tranchée des idées

Tout étranger arrivant pour la première fois à Cuba pendant la période électorale sera étonné de ne trouver aucune affiche portant le visage des candidats, ni sur les poteaux, ni sur les murs, ni dans des publicités payantes à la télévision.



À Cuba, il n'y a pas de campagne électorale individuelle. Pas de promesses de solutions miracles, pas de débats télévisés, où les opposant s'affrontent pour obtenir la faveur des électeurs, en s'attaquant l’un l’autre dans un spectacle de boxe verbale.



Ces pratiques, qui sont tellement courantes dans d'autres pays, ont disparu ici en même temps que le multipartisme.



Les candidats, une fois élus députés, ne recevront pas de revenus extraordinaires et de nombreux autres avantages, comme cela se passe généralement dans d'autres pays, où les montants sont parfois approuvés par les députés eux-mêmes.



La seule chose que gagnent nos députés, c'est plus de travail, plus de responsabilités, plus d'engagement. Et, évidemment, la reconnaissance populaire, lorsqu'ils obtiennent des résultats.



Aux 470 candidats qui composeront cette fois l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, le pays n'offre que ce que José Marti offrit à Maximo Gomez dans la lettre historique dans laquelle il l'appelait à mener la Guerre nécessaire : « le plaisir de votre sacrifice et la probable ingratitude des hommes. »



Un siège au Parlement cubain, ce n'est pas fauteuil confortable où l’on s’installe pour en tirer des prébendes. C'est un poste au cœur de la tranchée des idées. Une mission difficile et exaltante que ne comprendront jamais ceux qui confondent valeur et prix ou qui mesurent les êtres humains par ce qu'ils possèdent et non par ce qu'ils sont.



Dans notre archipel, avec sa grande Île, sa petite île et ses nombreux cayos, tous les citoyens, dotés de capacité juridique, peuvent intervenir dans le fonctionnement de l'État, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants élus.



Tous ont le droit de désigner et d'être désigné, d'élire et d'être élu à des postes dans les organes du Pouvoir populaire. Dans des conditions d’égalité de chances, ce sont les compétences, les valeurs, les mérites et le prestige personnel qui déterminent l'inclusion des personnes nommées sur les listes initiales.



Il revient ensuite à la Commission des candidatures, composée de représentants des organisations de masse et d'étudiants, d'analyser l'ensemble des propositions qui ressortent des séances plénières des organisations, de sélectionner les pré-candidats, sur la base de critères qui garantissent la plus grande représentativité possible de la nation que nous sommes, puis de les analyser avec chaque délégué des assemblées municipales du Pouvoir Populaire, qui sont ceux qui approuvent les candidatures.



Le Conseil électoral national, organe de l'État chargé d'organiser, de diriger et de superviser les élections, devra garantir, quant à lui, la transparence et l'impartialité des processus de participation démocratique, valider les résultats et informer la nation.



Les députés élus seront des décideurs actifs dans la définition de la stratégie avec laquelle le pays fera face aux conséquences quotidiennes du blocus, renforcé par les États-Unis qui, dans leur détermination obstinée de rendre notre système de gouvernement non viable, visent à vaincre notre peuple à travers des pénuries persistantes, mais aussi par l'incrédulité induite contre lui-même par les ennemis de la Révolution.



Tant que cette politique criminelle à l’encontre de Cuba prédominera sur l'agenda du voisin arrogant qui ignore et ne respecte pas notre démocratie, notre Parlement continuera à lutter et à résister, pour le bien-être des citoyens et le développement du pays. En dépit du blocus.



Et si, même avec ces arguments, quelqu'un demandait pourquoi nous félicitons les candidats, sachant tout le travail et tous les défis qui les attendent, il faudrait leur répondre avec les paroles de Fidel, prononcées il y a 30 ans, à la veille de la constitution d'une nouvelle législature face à un monde incertain



« Les valeurs que nous défendons sont très sacrées, elles sont très élevées, elles sont très puissantes, ce sont les valeurs de la Patrie, ce sont les valeurs de la Révolution, ce sont les valeurs du socialisme, ce sont les valeurs de la justice, ce sont les valeurs de l'égalité, ce sont les valeurs de la dignité et de l'honneur de l'homme. Ces valeurs ont un poids énorme. »

