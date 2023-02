Cuba: Plus d’une trentaine d’enfants soignés par la brigade médicale cubaine en Turquie

La Havane, 17 février (RHC) L'unique pédiatre du contingent cubain en Türquiye (sic!) , Alemy Paret Rodríguez, 30 ans, a déjà soigné plus de 30 enfants dans la province de Kahramanmaras, ville située à l'épicentre du séisme de magnitude 7,8 qui a également secoué la Syrie, rapporte aujourd'hui le journal Granma.

Le chef de l'équipe de 32 médecins de l'île, Juan Carlos Dupuy, spécialiste en laboratoire clinique, a déclaré que trois autres patients sont déjà traités par des professionnels cubains.

"La brigade est rapidement entrée en action avec la prise en charge de trois patients dans l'unité de soins intensifs. Nous sommes reconnaissants aux autorités hospitalières et à ceux qui coordonnent les soins des victimes dans cette zone", a-t-il déclaré à la télévision cubaine.

"Un homme d'affaires turc qui favorise les relations commerciales avec notre pays a voulu nous remercier et a fait don de gants pour nous protéger du froid et de la possibilité d'une connexion internet pour faciliter la communication entre les collaborateurs et nos proches à Cuba", a-t-il ajouté.

"Je me sens bien, j’ai un peu froid, nous sommes maintenant loin de l'hôpital où le premier camp a été organisé, dans la ville d'Afsin, Kahramanmaras. Nous étions venus pour évaluer un groupe de patients des soins primaires", explique le Dr César de Turquie.

Le ministère cubain de la Santé publique, dans une mise à jour sur le travail de nos gens en Turquie, a souligné qu'ils continuent à fournir une assistance médicale, luttant contre les basses températures et la distance physique, mais en mettant en évidence la maxime de Martí selon laquelle "Aider ceux qui sont dans le besoin ne fait pas seulement partie du devoir, mais aussi du bonheur".

(Source : journal Granma)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/314069-plus-dune-trentaine-denfants-turcs-ont-ete-soignes-par-la-brigade-medicale-cubaine