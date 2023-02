Cuba: Que se passe-t-il après l'université ? : Les diplômés et leur service social

Par : Edilberto Carmona Tamayo, Karina Rodríguez Martínez, Darío A. Extremera Péripriérin,

Dans l'usine de béton du roman cubain de service, il y a mille problèmes, vol, discrimination à l'égard des femmes, non-respect des plans de production et aussi des jeunes "exercés". Ces deux jeunes diplômés de l'université doivent passer leur service social dans cette entreprise. Bien sûr, avec l'arrivée du nouveau patron, ils assument des rôles plus conformes à leur formation professionnelle, mais c'est de la fiction, un roman.

Que se passe-t-il dans la réalité ?

Ne vous inquiétez pas, cette semaine à Cubajoven, nous ne parlerons pas d'accords en attente ou de quoi que ce soit d'autre. Nous nous plongerons dans un sujet d'intérêt pour les jeunes universitaires, tant pour ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme que pour ceux qui sont sur le point de recevoir leur diplôme. Nous parlerons du service social.

Pour dissiper les inconnues sur le sujet, nous nous sommes rendus au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour rencontrer Yumerky Santana Delgado, directrice de la force de travail qualifiée, qui nous a indiqué que sa mission était liée à la planification.

« Tout d'abord, la projection de la main-d'œuvre qualifiée, la demande. Quels sont les besoins des entités du pays, et à partir de ces besoins, nous planifions d'abord la formation des étudiants qui terminent la neuvième année, qui entrent dans l'enseignement technique professionnel (technique moyen, ouvrier qualifié) et ceux qui continuent à l'enseignement pré-universitaire, qui entrent ensuite dans l'enseignement supérieur", a-t-il expliqué.

Le plan de places - a-t-il dit - fonctionne à partir de la demande de main-d'œuvre qualifiée, de l'année de remise des diplômes et de la disponibilité des étudiants.

Santana Delgado a noté que "ce plan est remis au ministère de l'Enseignement supérieur, au niveau de la municipalité, de la province et par spécialités, et à partir de là les priorités sont établies dans le pays ».

Elle a ajouté que les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, l’industrie bio-pharmaceutique, le programme alimentaire, la construction, le tourisme, les centres de recherche. "D'après tout cela, c'est que le plan des places est conforme", a-t-elle déclaré.

La directrice de la main-d'œuvre qualifiée du MTSS a indiqué qu'elles disposaient d'un système informatique qui leur permet, à partir de la disponibilité et de la demande, en tenant compte des priorités, d'attribuer et de créer un emplacement. Elle a ajouté que le plan de places "est concilié avec les organismes, car il est fait même au niveau de l'organisme. Par chiffres, par carrières, municipalités et provinces.

Après avoir effectué tout ce processus, a-t-elle expliqué, il est présenté au Conseil des ministres pour approbation. Santana Delgado a souligné qu'une fois approuvé, il appartient à la ministre du Travail et de la Sécurité sociale d'émettre le plan.

Selon la fonctionnaire, « cela signifie qu'il est officiellement envoyé à tous les organismes. On informe alors du nombre d'étudiants qui vont les atteindre par spécialité, carrière, municipalité et province.

Ensuite, les universités, la FEU et les assemblées de lieu de travail jouent leur rôle. À ce stade, les termes échelon, intégralité, entretiens individuels et assemblées de brigade sont introduits dans l'équation.

***

Il y a un message très important et c'est que les jeunes voient qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, leurs créations ici dans leur pays, sans avoir besoin d’émigrer comme le font de nombreux diplômés universitaires, qui, après avoir fait le service social, cherchent un moyen d'émigrer, parce qu'ils ne voient pas leur développement professionnel et personnel ici.

Ces jeunes économiseraient des centaines de milliers de dollars à Cuba et doivent donc être rémunérés en correspondance avec leur contribution, afin qu'avec ces revenus, ils puissent progressivement satisfaire leurs aspirations matérielles.

Je pense que le véritable potentiel technologique et de recherche qui existe dans le pays pour le développement de nos jeunes est peu diffusé. De nombreux bureaucrates implantés paralysent, freinent et tuent les rêves et les aspirations des plus jeunes, leur ferment les portes et ne leur fournissent pas les informations nécessaires pour qu'ils connaissent pleinement les domaines et les horizons où ils pourraient appliquer les connaissances acquises et entreprendre de nouveaux projets de développement. Ils ne les laissent pas se réaliser et mettre en pratique dans leur service social ce qu'ils ont appris dans les universités. (Miguel, 27 ans, diplômé en génie industriel)

***

L'une des principales prémisses de l'État cubain a été de garantir l'accès des jeunes diplômés à l'emploi. Le processus de placement dans l'enseignement supérieur est réalisé en coordination avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en fonction des besoins de la demande de la main-d'œuvre dans chaque territoire.

"Actuellement, le lieu de travail des jeunes diplômés de l'année de jour est effectué au début de la dernière année et la procédure pour ce processus est établie par la résolution 29/19, à partir du respect des accords adoptés au Congrès de la FEU", a déclaré à Cubadebate René Sánchez Díaz, directeur de l'admission et de l'emplacement du travail du ministère de l

Il a ajouté que ce lieu de travail avancé est articulé dans le plan d'étude E afin que l'étudiant ait une étape de familiarisation avec les dynamiques professionnelles à exécuter une fois diplômé, avec la possibilité pour l'organisme employeur de contribuer à la formation du nouveau professionnel en fonction de ses propres besoins de recherche et de travail productif.

La directrice de la force de travail qualifiée du MTSS, Yumerky Santana Delgado, a expliqué que lors du congrès de la FEU qui s'est tenu en 2018, les étudiants ont affirmé qu'ils voulaient avoir un lien préalable avec ces entités.

« Cette mesure permettait également à l'employeur de faire partie de la formation professionnelle de l'étudiant, en particulier sur le thème de l'exercice d'achèvement des études. C'est ainsi que la banque de problèmes qu'ils ont identifiés dans les entités a été résolue d'une certaine manière", a déclaré Santana Delgado.

Elle a ajouté que l'étudiant se lie, fait son stage et qu'une fois qu'il est diplômé, il obtient son bulletin de placement, avec lequel il se présente pour travailler dans l'entité à laquelle il a été affecté.

Dans ce processus, a-t-il expliqué, le ministère de la Justice intervient dans la carrière de droit ; le Comité central du Parti en journalisme, communication sociale et sciences de l'information ; le ministère de l'éducation dans les carrières de pédagogie ; l'Inder en culture physique, et le Citma, d'une certaine manière, dans certaines carrières en sciences naturelles

Avant la pandémie, a-t-il rappelé, des visites intégrales étaient effectuées au niveau du territoire par les directions municipales et provinciales du travail dans chacune des entités, et du niveau central aux organismes.

"Au cours de ces visites, nous avons examiné tout ce qui avait à voir avec la partie emploi, et dans l'emploi, nous avons vu la partie de la main-d'œuvre qualifiée, en examinant les demandes, l'action des diplômés qui avaient là leur service social, et nous avons appliqué un groupe d'enquêtes", a-t-il déclaré.

Le service d'attention à la population du MTSS recueille des propositions sur le sujet. Comme l'a illustré Santana Delgado, "dans certains cas, les diplômés souhaitent changer d'endroit en raison de problèmes personnels qui se sont présentés, pour une meilleure rémunération dans un autre centre ».

Il a ajouté que dans ces cas, "il y a la possibilité de changer d'endroit". L'organisme qui l'a assigné le libère à partir de la demande d'un autre organisme qui le demande avec une lettre d'acceptation et le changement de bulletin est effectué.

***

Il y a quelque temps, le terme d'apprentis est devenu obsolète. "Une fois situé au travail, le jeune homme est un travailleur et a les mêmes droits et devoirs que n'importe qui d'autre", a déclaré René Sánchez Díaz, directeur du revenu et de la localisation professionnelle du MES, ajoutant qu'ils ont le droit de percevoir le salaire correspondant à la place qu'ils occupent.

"Ils peuvent également occuper, dès le début de leur incorporation dans l'entité, une place fixe", a-t-il déclaré.

Les nouveaux diplômés du niveau supérieur qui remplissent le service social ont les droits suivants :

Garantie d’emploi.

Ils peuvent être embauchés pour une durée déterminée dans l'accomplissement du service social dans un poste qui correspond à leur formation et en tenant compte des besoins de l'économie et de la société, où ils ont les mêmes devoirs et droits en raison de leur statut de travailleurs.

On leur attribue un tuteur pour les guider et les former dans l'activité qu'ils exercent ou vont exercer en cas de non-occupation.

En guise de protection, ils ne peuvent pas être déclarés disponibles.

Selon les informations fournies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, au cours de l'année scolaire 2022, à compter de la disponibilité notifiée par le MES et de la demande correspondante, des emplacements ont été attribués à l'avance à 10 379 étudiants. Parmi ces étudiants, 60 % ont été placés dans des secteurs prioritaires, avec un accent accru sur l'enseignement supérieur, l’industrie bio-pharmaceutique, la construction et l’alimentation.

Ces dernières années, le nombre de diplômés qui ne rejoignent pas le service social a augmenté. « Bien que les chiffres soient assez bas. Dans le cas des changements de bulletin, statistiquement, il pourrait y avoir environ 500 à 600 changements par an. Lorsque vous le comparez au nombre d'étudiants diplômés, environ 10 000, cela donne 0,01 %", a expliqué Yumerky Santana Delgado, directrice de la main-d'œuvre qualifiée du MTSS.

Questions et réponses nécessaires pour libérer les inconnues :

Quand les étudiants universitaires nouvellement diplômés doivent-ils rejoindre le service social ?

─Le directeur du revenu et de l'emplacement du travail du ministère du MES a déclaré que la loi n °. 116, Code du travail, dans son chapitre VI, articles 69, 70 et 71, explique l'accomplissement du service social comme devoir des diplômés de cours de jour et établit une durée de trois ans, qui peuvent être combinés avec l'accomplissement du service militaire actif.

Que se passe-t-il si les jeunes diplômés ne rejoignent pas ?

En cas de non-respect injustifié du service social, la disqualification de l'exercice professionnel est demandée dans les termes et conditions prévus par le Code du travail, a déclaré le fonctionnaire du MES.

Pour sa part, la directrice de la force de travail qualifiée du MTSS a indiqué que la disqualification peut être faite à la demande de l'organisme lui-même où se trouve ce diplômé, et elle est demandée à la direction juridique du MTSS.

Quelles sont ces causes injustifiées ?

Santana Delgado a noté que « le diplômé dit parfois qu'il ne veut pas remplir le service social ou qu'il est refusé. Nous préconisons également toujours que les employeurs trouvent des alternatives au sein de leur propre secteur et les localisent, car peut-être qu'ils ne se sentent pas à l'aise sur place ou qu'ils ont des problèmes avec le collectif, avec leur patron.

« La disqualification signifie que le diplômé ne peut pas exercer ce qu'il a étudié dans le secteur de l'État. Dans le secteur privé, ce sont plutôt les compétences qui sont requises, le diplôme n'est pas une exigence indispensable.

Il a ajouté que la disqualification est en vigueur jusqu'à ce que le jeune se présente dans l'entité pour remplir son service social.

Certains étudiants collaborent ou travaillent auparavant dans les endroits où ils sont ensuite placés pour passer leur service social. Ce temps est-il pris en compte comme un service social ou est-il réduit ?

-L'accomplissement du service social commence à partir du diplôme du jeune, et ne peut être combiné qu'avec l'accomplissement du service militaire actif.

Les étudiants de province peuvent-ils opter pour des places à La Havane ou y a-t-il pour eux des places spécifiques dans les territoires ?

-Le lieu de travail est territorial, le lieu de résidence est pris en compte. Seuls les cas où l’organisme demande l’emplacement d’un jeune d’un territoire donné sont situés à La Havane et, à cet égard, l’organisme garantit les conditions nécessaires à son séjour.

Comment faire le changement de bulletin ou d'emplacement ?

Le changement de bulletin est un changement institutionnel qui est également approuvé par le Code du travail. La procédure se trouve dans la résolution 8 du MTSS de 2013, qui est toujours en vigueur. Lors d'un changement, l'organisme qui accepte et celui qui libère doivent être d'accord.

***

Chaque jour, il devient de plus en plus urgent d'ajouter et de ne pas soustraire ses forces. La plupart des jeunes diplômés de l'université arrivent dans leurs centres d'employeurs désireux de "manger le monde", d'innover et d'appliquer toutes les connaissances qu'ils ont acquises dans l'académie. Nous disons aux diplômés qu'ils ont entre leurs mains la possibilité d'être utiles au développement du pays. Nous demandons aux employeurs de ne pas mettre d’obstacles aux jeunes.

Traduction Appel revue par Françoise Lopez

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/02/17/que-pasa-despues-de-la-universidad-los-egresados-y-su-servicio-social/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/cuba-que-se-passe-t-il-apres-l-universite-les-diplomes-et-leur-service-social.html