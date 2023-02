Cuba:Une panne d’électricité sur une grande partie de l’île

La Havane, 21 février (Prensa Latina) L’Union Électrique de Cuba a rapporté aujourd’hui que les provinces allant de Cienfuegos à Guantánamo se trouvent sans électricité.

Dans une note publiée sur Facebook, elle explique que le fait est associé à une panne sur les lignes 220 kV Matanzas-Santa Clara y Matanzas-Cienfuegos.

Des spécialistes du secteur ont entamé le processus de restauration et les causes de la panne sont étudiées et la population en sera informée en temps utile.

Ce mois-ci, c’est la troisième fois que la nation caribéenne subit un événement de cette nature, après les incidents des 13 et 18 février derniers.

À la première date, le réseau de 220 kilowatts entre les localités de Sancti Spíritus et de Nuevitas a été endommagé, ce qui a entraîné la déconnexion du système électrique dans la zone Centre-Est du pays.

Puis, samedi dernier, une erreur humaine dans lors d’une opération a provoqué la coupure de l’alimentation de la station de 220 KV de Matanzas, coupant l’électricité de cette province jusqu’à Guantánamo (Est).

