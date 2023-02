Culture : La littérature peut sauver des millions de personnes et leur apprendre à penser

Pendant qu'on fume deux petits cigares sur la Place d'Armes, dans le cœur du Casque Historique, Paco Ignacio Taibo II parle de Cuba et de sa passion fervente pour la littérature. La 31e Foire Internationale du Livre de la Havane l’a invité comme à deux autres occasions. Il nous regarde dans les yeux et nous exhorte être toujours de éternels non-conformistes.

« Vous allez savoir, » s'exclame-t-il quand je lui demande ce que signifie Cuba. « C'est la relation émotionnelle d’un adolescent qui vivait au Mexique et a été influencé par l'expérience de la révolution cubaine. » Ce lien avec la plus grande des Antilles, ajoute-t-il, s'est perpétuer dans les 10, 12,15 premières années après le 1er janvier 1959.

« Les livres cubain était dans les librairies mexicaines à des prix très bas. Cela nous a permis de lire une quantité de choses auxquelles nous nous aurions pas eu accès. Ensuite, j'ai commencé à publier à Cuba, certains un roman policier, la biographie de Pancho Villa, l'enquête que j’ai faite sur Guiteras et sur le Che. »

Précisément, pour la biographie d'Ernesto Guevara, et les plus de 17 heures que dure le documentaire, j'ai dû parcourir le pays de haut en bas, des forêts de la plage de Las Coloradas, au milieu de nuées de moustiques, jusqu'au point le plus haut de la Sierra Maestra, et évidemment, la route de la campagne à Las Villas.

« Car j'ai parcouru toute l'Amérique latine en suivant les traces du Che, j'ai créé une relation sentimentale avec la fibre de cet homme et avec la Révolution Cubaine. De plus, il y a les éléments d’une parenté, par exemple, la sensation que quand tu te promènes dans Pinar del Rio, tu sens que tu es chez toi. »

Paco Ignacio Taibo II affirme que les distances en Amérique latine sont une folie : « il faut faire tomber les frontières à coups de pieds. »

Il ajoute que ce lien sentimental est également présent lorsqu’il entend les Cubains manger les consonnes et parler avec une voix pure, lorsqu’ils le mettent de bonne humeur ou qu’il écoute une radio la nuit et qu’il entend Portillo de la Luz.

Nous sommes latino-américains, rappelle-t-il, et cela, il a pris en écrivant sur le Che. « La dimension latino-américaine n'est pas nationale mais multinationale. Pourquoi veux-tu être citoyen d'un pays quand tu peux être l'habitant d'un continent entier. »

–Cuba est un exemple…

« La révolution cubaine a vécu de grands, de moyens et de mauvais moments. Elle a vécu la période spéciale. Et quand je venais du Mexique, il fallait apporter des boîtes de conserve pour mes amis cubains. J'ai vécu la pénurie de papier, l'ascension vertigineuse de l'industrie éditoriale et sa chute. J'ai une vision de Cuba comme toute personne qui a une relation affective. Pas passive. »

" Dernièrement, le Gouvernement mexicain s'est mis à jouer pour Cuba. En se soumettant à des pressions internes et externes énormes à cause de sa solidarité indiscutable avec la situation générale que vit ce pays. Je suis un membre de cette volonté. »

Paco Ignacio Taibo II évoque le fait qu'il y a eu des relations étroites d'amitié avec une génération de narrateur cubaine, qui sont déjà morts ou en plus de 60 ans. Figurent sur cette liste : Leonardo Padura, Abel Prieto, Daniel Chavarría et Justo Vázquez. " des compères et des partenaires. »

Celui qui était aussi le directeur du fonds de culture économique du Mexique confesse, qu'il a perdu la route des jeunes narrateurs cubains et qu'il ne lit pas ce qu'il devrait pour être au fait.

« l'Amérique latine me va bien, Mija. Il y a beaucoup de pays, une infinité de narrateurs. L'une de mes intentions quand je suis venu à la Foire du Livre était de voir ce qu'il y a et ce qui peut fonctionner hors de Cuba. Contribuer à la diffusion et à l'expansion de la culture. »

Et dans le cadre de cette foire du livre, il a discuté de la possibilité de renforcer un plan de collaboration entre le fonds de culture économique et la maison des Amériques. « Nous allons voir si nous pouvons commencer à avancer pour donner de la force à un très bon projet comme celui que défend cette institution de la culture cubaine. »

Nous avons vécu des temps troublés : une pandémie, des confirmée, des tentative de coups d'Etat… Pensez-vous que la littérature peut être un moyen de s’échapper ?

« Elle peut-être un mécanisme de contact et d'information dans l'univers des lecteurs. La littérature a un double effet, j'en suis sûr, sinon je me dirigerai pas le fonds de culture du Mexique. D'un côté, quand la dépression te tue, et que ta femme t'a quitté, un bon roman peux te sortir du trou. Il a un effet curatif. Également réflexif parce que ce que tu ne comprends pas dans le manuel de sociologie, tu le fais par le témoignage et tu apprends plus. »

« le roman est le père de toutes les guerres. J'en suis convaincu. Quand tu fais un essai littéraire, romancé ou narratif, tu ouvres beaucoup plus de portes. La littérature peut-elle sauver le monde ? Non, mais elle peut sauver des millions de citoyens et les aider à penser de façon critique.

« Quand débute une campagne de lecture au Mexique, la première chose que je dis aux gens, c'est qu'ils ne vont pas être plus riches, plus beaux ou se lier plus, mais qu’ils vont avoir un esprit beaucoup plus critique. Ça fait un pays et une citoyenneté. C'est la raison pour laquelle nous lançons des collections presque offertes, qui coûte la moitié d'une petite boîte de cigares.

"Le prix ne peut pas bloquer la lecture, et nous vivons dans des sociétés gouvernées par le mercantilisme et le néolibéralisme dans lesquelles les grandes maisons d’éditions ne cherchent qu’à faire le plus de bénéfices possibles et encourager la lecture et ne les intéresse pas. »

" cela, nous l'avons combattu au Mexique avec des mécanismes qui ne sont pas nouveau, mais que Cuba avait mis en place avec les tirages de 40 000 exemplaires dans titres. Nous avons ajouté des lecteurs grâce au prix accessible. Nous avons dit la même chose quand nous avons inauguré la Librairie Tuxpan à la Havane. »

Paco Ignacio Taibo II écrit des romans policiers régulièrement, des histoires qui partent d'une enquête et racontent certaines problèmes historiques et, en outre, il fait du journalisme de combat sur des sujes polémiques.

Quelle est la clé ? Nous demande-t-il. « Si tu ne crois pas dans ces histoires ne les fait pas. Si tu ne prends pas le cœur, ne prends pas la plume. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

