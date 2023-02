Équateur : L'équateur est-il le principal alliés des États-Unis dans la région ?

Par Edgar Romero

Les visites répétées de personnalités politiques des États-Unis, dans le pays semble être un soutien symbolique au gouvernement de Guillermo Lasso.

Le président de l'Équateur, Guillermo, lasso, a reçu jeudi soir dans son appartement à Guayaquil, où il se remet d'une intervention chirurgicale, le sénateur étasunien Marco Rubio.

Selon celui-ci, lors de sa rencontre avec Lasso, ils ont parlé des intérêts mutuels dans le domaine de la sécurité, de l'importance des relations économiques et des efforts pour aider à combattre la corruption.

« A mesure que l'Amérique latine et les Caraïbes se tournent vers des Gouvernements anti-étasuniens de gauche, l'Équateur continua être un allié stratégique important aussi bien pour notre pays que pour la stabilité de notre région, » dit une note de presse du bureau de Rubio, publiée après la rencontre.

Avant cette réunion avec le président, le sénateur a donné une conférence de presse avec les ministres des affaires étrangères et demie de l'intérieur de l'Équateur, Juan, Carlos Holguin et Henry Cucalón.

« C'est l'intérêt des États-Unis d'être l'ami de nos amis, », à souligné Rubio lors de cette conférence de presse avec les fonctionnaires équatoriens. Cucalón, pour sa part, a souligné que la visite du sénateur étasunien était « un signal politique clair des États-Unis en faveur de la démocratie et de la gouvernabilité en Équateur. »

« Nous apprécions le soutien des États-Unis aux initiatives prises par l'Équateur pour obtenir la stabilité démocratique et l’éradication de la violence et du crime organisé, », a-t-il souligné.

Visites antérieures

Depuis le 24 mai 2021, le jour où Lasso est arrivé au pouvoir, et au milieu du virage de la région vers la gauche, la relation de l'Équateur avec les États-Unis, s'est renforcée avec la visite de plus d'une douzaine de personnalités politiques étasuniennes, en particulier, de sénateurs et de haut fonctionnaire de la Maison-Blanche.

Le 7 juillet 2021, un peu plus d'un mois, après qu'il ait accédé à la présidence, Lasso a reçu au palais de Carondelet, siège du Gouvernement équatorien, des sénateurs étasuniens représentant des commissions des affaires étrangères, des finances, des assignation et du commerce, de la science et de la technologie, de la chambre haute du Congrès.

Après cette première visite, des fonctionnaires étasuniens n'ont pas arrêté de passer par Quito. Parmi ceux qui ont visité la capitale équatorienne, se trouvent les ministres de l'éducation Miguel Cardona en juillet 2021, le ministre d'État, Antony Blinken, en octobre, de la même année, et Alejandro Mayorkas, de la sécurité nationale en décembre 2022. En mai de l'année dernière, ça a été le tour de la première dame Jill Biden.

En septembre dernier, la plus haute délégation militaire, dirigée par la chef du commandement sud des États-Unis Laura Richardson s'est rendue à Quito un mois après qu’une délégation de cinq sénateurs des États-Unis, composée par les démocrates Bob Mendes, Ben Cardin, les républicains Rob Portman, Richard Burr et Ben Sasse se soit rendue en Équateur.

Ensuite, en novembre, ça a été la visite de la sou-secrétaire aux affaires politiques des États-Unis Victoria Nulland et le mois suivant ça a été le tour du conseiller spécial du président Joe Biden pour les Amériques, Christopher J. Dodd.

Les sujets récurrents

Les sujets qui sont traités lors de ses rencontres, ont été récurrents : la sécurité, la lutte contre le crime organisé transnational, le combat contre la corruption, la démocratie, l'environnement et la recherche d'un accord commercial bilatéral.

Lors de sa rencontre avec Biden, en décembre, Lasso a réaffirmé l'intérêt de l'Équateur pour un accord commercial avec les États-Unis destiné, selon lui, à « unir encore plus les deux nations. »

À ce sujet, lors de la conférence de presse de jeudi, Holguin a rappelé que « l'Équateur est l'un des rares pays de la région qui n'a pas de traité commercial avec les États-Unis. » C'est pourquoi il a souligné qu'ils sont en train de « travailler fermement pour que beaucoup de produits puissent entrer peu à peu » dans le pays.

Quelques jours avant la rencontre de Lasso avec Biden à la Maison-Blanche, le Congrès des États-Unis avait approuvé la loi d’Association Equateur–États-Unis 2022, une initiative du sénateur Menendez, président du comité des affaires étrangères du Sénat et de Rubio, Jim Risch et Tim Kaine.

Selon le comité des affaires étrangères du Sénat, cette loi a comme objectif d’augmenter les capacités destinées à affronter « l'influence étrangère maligne », de renforcer la coopération en matière de sécurité, de combattre la traite des personnes et que Washington collabore avec l’Equateur pour protéger les Galapagos.

La chancellerie équatorienne indique, pour sa part, que cette loi a parmi ses objectifs d'encourager la coopération bilatérale, de faciliter la relation commerciale, de promouvoir le développement économique inclusif, de lutter contre les économies illicites et la corruption, de renforcer la démocratie et de fomenter la conservation de l’environnement.

Le virage de Moreno

Le prédécesseur de Lasso, Lenin Moreno (2017–2021), avait commencé un rapprochement avec les États-Unis, ou mieux, une réorientation de la politique étrangère de l’Equateur envers Washington.

« Le gouvernement de Rafael Correa a été une période pendant laquelle l'Équateur avait pris ses distances par rapport à une vieille soumission que la classe politique et économique équatorienne avait envers les diktats de la géopolitique des États-Unis, » a déclaré Miguel Ruiz, professeur à l'université centrale d’Equateur (UCE).

Sous le Gouvernement de Moreno, les deux pays ont signé un « accord commercial de première phase »–le nom sur lequel il est connu dans les médias–qui, en réalité, était un « nouveau protocole sur les normes commerciales et sur la transparence, » qui actualisait « l'accord du conseil de Commerce et d’investissement (TIC) États-Unis–Équateur », signé en 1990.

« Des accords de coopération policière et militaire entre les deux Gouvernements » ont été également signés.

Sous le Gouvernement de Moreno, de plus, en 2019, on a retiré l'asile politique au fondateur de WikiLeaks, Julian Assange qui était depuis 2012, à l’ambassade d'Equateur à Londres. De-même, Quito s’est aligné sur la politique de Washington contre le Venezuela, qui comprenait la reconnaissance de l'ancien député d'opposition Juan Guaidó qui s'était autoproclamé « président par intérim. »

En février 2020, Moreno a rencontré le président des États-Unis de l’époque, Donald Trump à la Maison-Blanche, et avant de quitter le palais de Carondelet, en mai 2021, il a décoré de l'ordre du mérite l'ambassadeur États-Unis en Equateur, Michael Fitzpatrick.

Et le Pérou ?

Mais l'Équateur n'est pas le seul pays d'Amérique du Sud qui cherche à se rapprocher des États-Unis, puisque pendant ces deux derniers mois et demi, les liens avec le Pérou ont augmenté après la destitution de Pedro Castillo en tant que président et la prestation de serment de Dina Boluarte.

La nouvelle présidente a reçu le soutien de Washington par l’intermédiaire de l'ambassadrice des États-Unis, à Lima, Lisa, Kenna, de Blinken et d'autres fonctionnaires.

Selon Anahí Durand, qui a été ministre de la femme et des populations vulnérables sous le mandat de Castillo, ce qui se passe dans son pays est important pour les États-Unis dans le contexte géopolitique, étant donné le changement de corrélation des force en faveur de la gauche dans la région.

Les États-Unis, « ne peuvent pas se payer le luxe de perdre en même temps tant de pays dans la région, » a-t-elle déclaré, lors d'un récent forum à Madrid, en Espagne.

Traduction Françoise Lopez

