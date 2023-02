Nicaragua : Le Nicaragua se défend

Par Colectifs Francisco Bilbao,

La révolution sandiniste est un modèle à étudier par la gauche latino-américaine à cause de sa capacité à se protéger des ingérences extérieures et à développer son économie avec le soutien du peuple.

Un débat a lieu dans la gauche au Chili, un débat a lieu dans la gauche de notre Amérique.

C'est un débat sur la façon de défendre un processus révolutionnaire, la façon de défendre la souveraineté de nos pays et les peuples face a l'ingérence de l’empire.

C'est un débat dans lequel la propagande et l’action de tout l'appareil médiatique et intellectuel de l'empire et de ses alliés dans l'Europe de l'OTAN a beaucoup d’importance.

Il existe un ennemi de l'empire qui est l'unité de nos pays, unité qui, pendant les dernières décennies, a pris de nom d’ALBA, les Gouvernements et les peuples qui sont dans ce projet souverain après le rêve de Simon Bolivar et de notre Francisco Bilbao.

Le centre de l'attaque de l'empire a été Cuba, ensuite, le Venezuela, la Bolivie, à présent, il est sur le Nicaragua de Ruben Dario et de Sandino.

En 2018, on a essayé de renverser le Gouvernement légitime dirigé par le commandant Daniel Ortega. Une attaque avec des morts horribles où on n'en est arrivé à brûler vifs des Sandinistes. A ces mobilisations ont participé non seulement des mercenaires et des anti-révolutionnaires mais aussi des gens et des dirigeants qui ont fait partie du sandinisme lors de la guerre de libération nationale.

Cette tentative de coup d’Etat a été vaincue par la majorité qui soutenait le Gouvernement sandiniste. Il est évident que face à des faits aussi horribles, ceux qui les ont organisés devaient répondre devant la loi et devant les tribunaux des délits commis parce que non seulement ils déstabilisaient la paix sociale obtenue grâce à de nombreux sacrifices mais ils obéissaient au dictats de Washington, c'est-à-dire qu'ils trahissaient leur Patrie.

Dans un geste de paix sociale, l'État Sandiniste a mis en place une amnistie générale accompagné de l'engagement à ne pas commettre à nouveau les délits en question, et surtout de ne plus se lier à l'empire yankee, ennemi de la Patrie.

Que s'est-il passé alors ?

220 personnes parmi lesquels, d'anciens sandiniste, qui depuis longtemps ont commencé à travailler au bénéfice des Yankees ont été arrêtés et envoyées aux États-Unis.

C'est à celle-ci que la nationalité a été retiré parce que il ne mérite plus de se faire appeler Nicaraguayens.

Dans notre pays, non seulement la droite, l'ancienne Concertation, les forces qui soutiennent l'actuel Gouvernement de Gabriel Boric et des personnalités de gauche traditionnellement anti-impérialistes qualifient le Gouvernement sandiniste légitime de dictatorial, horrible, etc.…, Il le comparent avec Pinochet, beaucoup de féministes lancent des dard empoisonnés contre la petite-nièce de Sandino, la vice-présidente Rosario Murillo, pour le rôle qu’elle joue dans la révolution.

Ces personnalités de gauche se sentent démocrates, avec une moralité sans tache, pures et cristallines. Mais il y a un détail qu’elles ne disent pas : comment devrait-t-on défendre une révolution de l’ingérence yankee? Une révolution qui, avec ses réussites et ses erreurs, possède un modèle d'économie populaire qui a réussi, dans lequel 90 % des aliments que consomme la population sont produits dans le pays, où le gros du budget national est consacré à la santé et à l’ éducation. Un modèle qui a pour moteur économique les petites et moyennes coopératives et qui, de plus, développe des projets de l'envergure d'un canal interocéanique qui transformera toute l'Amérique centrale.

Est-ce que ce ne serait pas ce modèle d'économie populaire et ses réussites qui gênent l'empire et les démocrates de tout poil ?

La vérité est que l'état du Nicaragua possède tout un mécanisme pour faire respecter les lois que le peuple lui-même s'est donné et qu'il n'a pas seulement le droit d'utiliser mais le devoir de faire.

Vive le Nicaragua sandiniste

Vive son peuple qui, avec son gouvernement, suit le chemin de Ruben Dario et de Sandino.

