Pensée Critique: L'autocratie et la maladie du pouvoir

Par Germán Gorraiz López

"La passion de dominer est la plus terrible de toutes les maladies de l'esprit humain" (Voltaire).

La personnalité de l'autocrate s'intégrerait pleinement dans la description médicale du trouble connu sous le nom de psychose paranoïaque.

Sa pensée est souvent rigide et incorrigible : il ne tient pas compte des raisons contraires, il ne recueille que des données ou des signes qui confirment son préjugé pour en faire une conviction et même s'il souffre d'un tel trouble délirant, il serait assez fonctionnel et n'a pas tendance à montrer un comportement étrange, sauf comme résultat direct de l'idée délirante. Ainsi, l'autocrate s'allie à l'incongruité et parvient à démonter toute stratégie d'opposition minimalement rationnelle.

La paranoïa de l'autocrate est aggravée lorsqu'il est affecté par le soi-disant "syndrome d'hybris", cité par le médecin et homme politique anglais David Owen dans son ouvrage "The Hybris Syndrome : Bush, Blair ant the Intoxication of Power", terme qui vient du mot grec "hybris, qui signifie démesure et est connue sous le nom de « maladie du pouvoir. »

De même, son manque d'altérité entraîne une paranoïa mégalomane, "comprise comme un délire de grandeur qui fait que l'individu se croit doté d'un talent et d'un pouvoir extraordinaires parce que les divinités l'ont choisi pour une haute mission ».

Ceux qui souffrent d'un tel syndrome ont tendance à transgresser les règles générales admises, mais avoir un ego malade d’hibris suppose une punition ou un ennemi juré qui peut aboutir à une crise personnelle dans laquelle le malade corrige son comportement et acquiert la connaissance de l'altérité, quelque chose de très improbable chez les autocrates.

En conséquence, on peut s’attendre à ce que seulement un certain nombre de personnes (masse critique) atteigne une conscience plus élevée, moment où il est déjà capable de faire un saut évolutif, de réaliser un changement de mentalité et enfin d'imposer une idéologie qui libérera l'autocrate de la maladie du pouvoir et le condamnera à l'ostracisme politique

