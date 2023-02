Pérou : Amnesty international remet un rapport sur la répression à la dictatrice  Boluarte

La présidente de fait du Pérou, Dina Boluarte, a reçu un rapport international sur les violations des droits de l'homme dans la répression des protestations sociales qui demandent sa démission, répression qui a fait 60 morts.

Le document a été remis à Boluarte au palais du Gouvernement par la directrice de l'organisation Amnesty international pour les Amériques, Erika Guevara, qui a signalé que le texte indique après une enquête que la police et les militaires ont utiliser leurs armes de façon aveugle et létale.

Guevara a révélé après l'audience que Boluarte a prétendu que les forces du Gouvernement ont agi « contre des violents et des vandales », mais le rapport a vérifié que les morts étaient dans de nombreux cas des civils désarmés qui protestaient pacifiquement.

« Nous avons présenté les preuves recueillies » en plus des témoignages de membres des familles des victimes et des blessés qui indiquent que les forces de sécurité ont fait « un usage excessif, disproportionné et même souvent mortel de la force en utilisant des armes contre les protestataires. »

La dictatrice a dit à Guevara que le Gouvernement apportait son soutien aux familles des victimes « mais malheureusement, nous, nous écoutons les témoignages des victimes et cette aide n'est pas arrivée, on ne sait même pas comment accéder à cette aide, » a indiqué Guevara.

Un autre problème, a indiqué la visiteuse, est la lenteur des investigations, et elle a cité le cas d’un manifestants mort à Llima, suite à un impact de grenade de gaz lacrymogène dans la tête. Jusqu'à il y a quelques jours, le procureur n'avait pas obtenu les enregistrements des caméras privées de sécurité qui montrent les faits.

D'autre part, l'Association Pour les Droits de l’Homme (APRODEH), l'Institut de Défense Légale (IDL), le Collectif, Paix et Espérance et une équipe d'avocats ont dénoncé la présidente Boluarte pour les morts de manifestants dans la région d’Apurímac le 10 décembre2022.

La plainte inclut des ministres, de hauts commandant de la police, qui, de plus, seraient responsables et contient des vidéos, des documents et des témoignages comme preuve des crimes commis.

Dans les troubles qui ont eu lieu dans les villes d’Andahuaylas et de Chincheros, précise la plainte, sont morts 6 manifestants dont 5 par projectiles d'armes à feu et parmi eux 2 adolescents.

Il y a eu aussi 83 blessés, et des dizaines d'arrestations et de personnes torturées, selon les auteurs de la plainte.

Les protestations ont commencé le 7 décembre dernier après la destitution et l'arrestation du président Pedro Castillo, et après presque deux semaines, il y a eu une trêve pour les festivités de fin d'année mais elles ont repris le 19 janvier et continuent avec moins d’intensité.

