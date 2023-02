Pérou : Le Mexique ne donnera aucune information sur l'asile accordé à la famille de Pedro Castillo

Le Gouvernement du Mexique aurait décidé de garder pour soi pour une période de cinq ans toutes les informations concernant l'asile politique qu'il accorde à la famille de Pedro Castillo, l'ancien président du Pérou destitué.

Selon les informations données par Latina, l'unité d'investigation de cette chaîne de télévision aurait demandé au Mexique une copie de la demande d'asile politique de la femme de Castillo, Lilia Paredes, et de ses deux enfants mineurs, ainsi que le dossier administratif de qualification, d’évaluation et d'accord de la protection.

La réponse du comité de transparence de la chancellerie mexicaine dont la télévision, péruvienne a montré des extraits allègue que « fournir l'information demandée pourrait porter atteinte aux relations internationales du Mexique et de la république du Pérou en plus de contrevenir aux garanties de protection que le droit international accorde » aux personnes qui obtiennent l’asile.

Dans la même résolution, la chancellerie suggère que l'information concernant cette affaire « soit gardée pour soi pour une période de cinq ans », étant donné que « sa divulgation serait un manque évident de la confiance sur laquelle se cimentent les relations internationales » du Mexique.

En outre, le ministère des affaires étrangères mexicain explique que l'information demandée contient « des opinions, des analyses, des jugements de valeur et des points de vue qui ont été émis uniquement pour son destinataire et non pour être rendus publics. »

« Ainsi, le risque de préjudice pour le Gouvernement du Mexique est très élevé et justifie, dans le contexte évoqué, que cette information soit mise en réserve, », ajoute la chancellerie dans le texte montré par Latina.

Les relations entre le Pérou et le Mexique.

Les relations entre le Pérou et le Mexique ont commencé à se détériorer après la destitution de l'ancien président Castillo par le Congrès péruvien et son emprisonnement le 7 décembre 2022.

Après ces événements, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a condamné le départ abrupt de Castillo, considérant que le Parlement a saboté sa gestion bien que ce soit un président élu par la majorité de la population.

De plus, le président mexicain a dit qu'il était prêt à accorder l'asile à son homologue, péruvien qu'il considère également comme une victime de la persécution judiciaire pour l'empêcher de gouverner. La position du Mexique a été qualifiée « d'ingérence » par la présidente désignée par le Congrès, Dina Boluarte.

Lima a réagi en expulsant l'ambassadeur du Mexique, Pablo, Monroy, en le déclarant « persona non grata ». Après cette mesure, le Gouvernement de Lopez Obrador a décidé de rappeler immédiatement le diplomate.

Le Gouvernement du Mexique a accordé l'asile politique à Lilia Paredes et à ses deux enfants qui se trouvent en territoire mexicain depuis le 21 décembre dernier. Depuis lors, les tensions entre les deux pays se sont exacerbées, surtout à cause des critiques de la répression des protestation massives contre le régime de Boluarte qui ont duré plus de deux mois et que on fait plus de 60 morts .

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/02/13/peru-mexico-decide-reservar-informacion-sobre-asilo-a-la-familia-del-expresidente-peruano-pedro-castillo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/perou-le-mexique-ne-donnera-aucune-information-sur-l-asile-accorde-a-la-famille-de-pedro-castillo.html