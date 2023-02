Pérou : Les canines du loup.

Por Gustavo Espinoza M.

Un peu plus de deux mois après l'instauration par la force du régime en vigueur, on peut bien affirmer que les canines qui caractérisent le visage du loup apparaissent nettement.

Avec surprise, pour ne pas dire avec étonnement, nous les Péruvien, pouvons voir, maintenant, ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie dans les années 30 du siècle dernier. En ce temps-là, les SS parcouraient les grandes avenues, en en tournant des chansons de guerre et en lançant des slogans de combat.

La Unter Den Linden, la Furfurstendamm et l’Alexander Platz, les endroits les plus fréquentés Juju, Berlin, résonnaient au rythme des cris martiaux des militaires qui juraient de vaincre les communistes par la force des armes pour libérer le pays de « l'ennemi rouge. »

Aujourd'hui, nous nous trouvons pour la première fois devant des scènes identiques dans les spacieuses avenue de notre capitale. La Colmena, et les avenues Wilson ou Abancay où seuls les militaires peuvent marcher, les commandos d'action de la police nationale, 12 000 personnes en uniforme se déplacent promptement, armes à la main, pour intimider le peuple avec les mêmes slogans.

Et quand le président d'un pays ami exprime son inquiétude pour cela, ils le déclarent « persona non grata », sans même tenir compte du fait qu’il y a précisément 70 jours, le peuple péruvien a déclaré persona non grata Dina Boluarte et lui a demandé de démissionner de la charge qu'elle occupe.

Mets le défilé des escadron de combat et leur slogan de mort ne sont pas les seules expression de la terreur qu'utilise le régime contre les citoyens. Récemment, Yaneth Navarro, une opiniâtre mère de famille de deux enfants qui s'était rendu dans la capitale pour manifester avec son peuple, a été condamnée à 30 mois de prison.

La police est intervenue et a saisi sur elle un cahier de notes sur lequel elle avait noté de très modique sommes qu'elle distribuait à ses compatriotes pour soulager les blessures subies lors des affrontements quotidiens avec les « forces de l'ordre. » 1900 sols (environ 400 dollars) était la « somme importante », saisie sur elle qui a servi de « preuve » pour démontrer qu’elle « utilisait des ressources destinées à financer des opérations contre le régime. »

Et pour que personne ne pense que cette condamnation n'était qu'un « excès », le pouvoir judiciaire a condamné à 18 mois de « prison préventive », Rocío, Leandro Melgar et ses camarades en les accusant d’« actions séditieuses » soi-disant commises entre 1980 et 1990 et sanctionnées aujourd'hui parce que, depuis le Front de Défense du Peuple d’Ayacucho, ils sont contre le Gouvernement et demandent une Assemblée Constituante.

Le juge Juez Raúl Justiniano Romero considère que ces actes sont « des actes terroristes qui mettent en danger la sécurité de l'État. » Cette peine, en outre, est étendue à tous les membres du même collectif dont certains n'était pas encore nés dans les années 80 du siècle dernier.

Mais les choses vont plus loin. Comme chacun sait, la municipalité de Lima, « à fermé », la capitale aux mobilisations populaires. En effet, elle a décidé de déclarer « immatériel » le centre historique de la ville et les manifestations publiques y sont interdites. Une initiative similaire avait été laissée sans effet par le tribunal constitutionnel en 2005 parce qu’elle était contraire à la liberté de réunion inhérente à tout régime démocratique.

Évidemment, ceux qui, sur les réseaux sociaux ont évoqué la mobilisation dirigée par le maire actuel Lopez Aliaga, éminence, grise du fascisme métropolitain sur le Paseo de la República en juin 2021, et dans laquelle il criait « démocratiquement », mort à Cerrón! et Mort à Castillo ! n’ont pas manqué. Vous en souvenez-vous ? Et pour que rien ne manque, l'assassinat de 7 policiers au VRAE lors d'une journée similaire de façon suspecte à celle de juin 2021 sur laquelle on n’a jamais enquêté. La DINI et la DIRCOTE servent-elles à quelque chose ?

Il est évident que rien de cela ne s'enregistre passivement. Les citoyens ne cessent pas de dénoncer les atrocités commises par le régime et de les combattre. Récemment, l'institut de défense légale a révélé ce qui s'est passé Ayacucho le 15 décembre dernier. Aujourd'hui, on sait que 2 capitaines, 12, sergents, 9 sous-officiers, 22 chefs, et 7 soldat ont été ceux qui « ont rempli les fonctions » dans la zone du crime, en faisant honneur à « l'héritage fujimoriste. » on connaît l'identité de tous.

C'est le commandant général de la seconde brigade d’infanterie Wari, le général Jesús Vera Ipenza, qui a remis le rapport correspondant à la justice ordinaire. Il faut se demander, alors, si celle-ci agira ou si elle transmettra, finalement l'affaire à la « justice de l'armée » pour garantir l'impunité des auteurs d'un massacre aussi horrible.

On peut bien avoir des doutes sur l'action de la justice dans cet ordre de choses. Pour le moment, le Gouvernement a discrédité la délégation argentine des droits de l'homme dirigée par un prestigieux juriste. L'argument est ridicule. Ils soutiennent que les enquêteurs ne possèdent pas « de passeports diplomatiques » et qu’ils ne sont pas accrédités par un « organisme international. »

Aucun de ses « arguments » ne remet en question la gravité des dénonciation faites et qui constituent de graves délits qui seront traduits devant la justice supranationale.

Le voyage du Mans bras du congrès Margot Palacios à GENEVE, où se réunit la commission des droits de l'homme de l'ONU donnera forme à une accusation fondée contre le gouvernement colombien. Le « dialogue », entre Dina et Keiko ne marche pas : il suinte de sang.

Dans une mer de de contradictions et alors que les tentatives du parti au pouvoir pour « normaliser », la vie du pays échouent, les canines du fascisme apparaissent dangereusement et mettent en alerte toute la région.

Elles ne constituent pas seulement une menace pour les Péruviens. Toute l'Amérique est en danger.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/02/18/peru-los-colmillos-del-lobo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/perou-les-canines-du-loup.html