Pérou: Lettre de Mario Vargas Llosa à Dina Boluarte en réponse à ses félicitations pour son entrée à l’Académie Française

A Dina Ercilia Boluarte Zegarra

Présidente de la République du Pérou

Chère Madame la Présidente,.

Je vous remercie beaucoup pour les félicitations que vous m’avez aimablement adressées à l’occasion de mon entrée à l’Académie française. Et je vous remercie aussi pour les

termes si cordiaux de votre aimable lettre.

J’ai le plaisir de vous informer que, dans deux colonnes récentes que j’écris régulièrement pour le quotidien espagnol El Pais et qui sont publiées au Pérou dans le quotidien El Comercio, j’ai soutenu votre accession à la présidence qui, en termes stricts, a été fait dans le respect des lois.

Vous avez exercé vos fonctions de manière très pertinente, avec le soutien d’un nombre important de Péruviens. Permettez-moi de vous féliciter aussi pour cela.

Comme vous le dites dans votre lettre, le lien avec la littérature de la France m’a caractérisé depuis ma jeunesse la plus lointaine, ce qui jette un pont solide en ce moment où notre pays vit une agitation extraordinaire. Je pense que, malgré cette agitation, comme je vous l’ai dit, vous avez procédé, dans l’exercice de cette haute magistrature, de manière juste en application des règles péruviennes.

Je ne doute pas que les démocrates soutiennent votre conduite et ce que, de toute évidence, vous représentez. Je vous souhaite que vos projets politiques aient la collaboration attendue et que ce moment difficile soit surmonté conformément à la Constitution et à l’État de Droit.

Recevez un salut cordial,

Mario Vargas Llosa

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://trome.com/actualidad/dina-boluarte-mario-vargas-llosa-cual-fue-su-mensaje-de-respaldo-hacia-la-presidenta-foto-ejerce-el-cargo-de-manera-valiosa-gobierno-protestas-en-peru-trpm-noticia/

URL de cet article:

