Pérou : Une ronde de dialogues qui commence par une réunion avec Keiko Fujimori

Boluarte a reçu ce mercredi la dirigeante d'une des plus importantes forces d'opposition de droite Keiko Fujimori au début du dialogue avec les représentants des partis politiques pour trouver une solution à la crise que traverse le pays, a fait savoir la presse locale.

Ça a été une réunion « large, longue et sincère », lors de laquelle on a analysé la situation, et on a été d'accord sur le fait que « la seule issue à la crise est d'avancer les élections générales en 2023 », a affirmé Fujimori après la rencontre. Évidemment, la fille de l'assassin, responsable de crimes contre l'humanité, Fujimori veut presser la convocation aux élections parce qu'elle est certaine –grâce à la fraude - d'obtenir la victoire. Beaucoup de combattants du peuple ont donc l'idée que les élections dans ce cadre sont un piège pour que les politiciens corrompus et complice de crimes contre le peuple, s'accrochent à leur charge.

À la conversation avec Fujimori ont participé, en plus, le chef du cabinet, Alberto Otárola, la chancelière, Anna Gervasi, le secrétaire général et le porte-parole du parti de Fujimori, Luis Galarreta et Miguel Torres, respectivement.

Keiko Fujimori dirige le parti Force Populaire (FP), qui a le groupe le plus nombreux au Congrès à une seule chambre avec 24 députés sur 130 sièges. Elle a perdu les élections. au second tour lors des trois dernières élections présidentielles en 2011, 2016 et 2021 et a confirmé qu'elle ne pense pas être à nouveau candidate comme elle l'avait déjà dit à plusieurs occasions pendant ces derniers mois.

« Lors d’élections anticipées, je ne vais pas être candidate à la présidence, ce qui ne peut pas arriver, c'est qu'on ne trouve pas d'issue. Je lance un appel aux partis politiques pour que les élections soient avancées, », a-t-elle déclaré.

Avant de rencontrer Fujimori, Boluarte, Otárola et Gervasi ont reçu deux dirigeants du parti conservateur Nous Sommes le Pérou,qui ont 6 députés et dont la présidente, Patricia Li, a participé à la conversation de manière virtuelle.

Selon l'agence d'information andine, un de ces dirigeants, le député José Jeri, aurait affirmé après la réunion que Nous Sommes le Pérou continuera « à parier », sur le fait que les élections générales soient célébrées « le plus rapidement possible », parce que « c'est l'issue la plus adéquate. »

Avec la démission de Boluarte, l’avancement à 2023 ou 2024, des élections prévues pour 2026, est l'une des revendications de la majorité de l'opinion publique et des manifestants qui réalisent des protestations quotidiennes depuis le 7 décembre dernier.

Mais le congrès a rejeté ces dernières semaines plus de une demi-douzaine d'initiatives destinées à avancer les élections.

Jeri a ajouté que la chef de l'État leur a affirmé qu'elle ne pense pas démissionner. C'est pourquoi ils lui ont demandé de « gouverner et de réaliser des actions comme de convoquer le Conseil National de Sécurité Citoyenne (Conasec) afin de coordonner des actions et de combattre l'insécurité. »

Le Pérou vit une vague de protestations antigouvernementales depuis le 7 décembre, le jour où le Congrès destitué le président Pedro Castillo après que celui-ci ait annoncé la dissolution du Parlement et la formation d'un Gouvernement d'exception avec suppression des garanties constitutionnelles.

Lors de ces protestations, selon la version officielle 49 personnes (48 civils et un policier) sont mortes dans les affrontements et 11 autres suite au barrage des routes et au moins 1298 personnes (dont 333 policiers et 6 militaires) ont été blessées, selon le dernier bilan du défenseur du peuple, publié ce soir. Une autre version très différente circule parmi les organisations populaires qui soutiennent qu’il y a eu plus d'une centaine d’assassinats.

Dans ce contexte, le Gouvernement a annoncé mardi que Boluarte « a convoqué les dirigeants des partis politiques pour aborder la crise politique et sociale que traverse le pays ainsi que la situation du Pérou à l'étranger pour favoriser un espace de dialogue et un consensus. »

