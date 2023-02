Venezuela: L'Essequibo est un territoire vénézuélien

Le Venezuela exprime sa surprise et son rejet catégorique d’un communiqué du Guyana avec de fausses accusations sur le territoire contesté de l’Esequibo.

Le chancelier vénézuélien Yvan Gil a répondu samedi au communiqué du ministère des Affaires étrangères de la République coopérative du Guyana publié la veille dans le cadre de la commémoration du 57e anniversaire de la signature de l'accord de Genève concernant le territoire de l'Esequibo, une zone limitrophe riche en ressources naturelles, minéraux et champs pétrolifères, revendiquée par Caracas depuis la fin de. la colonisation britannique.

Gil a assuré dans son texte que Georgetown émet des considérations divergentes de ce qui "devrait être une conduite attachée à l'Etat du droit international et à ses devoirs", conformément à l'Accord de Genève, signé en 1966 entre le Venezuela, le Royaume-Uni et la colonie britannique de l'époque, le Guyana.

Il est surprenant que le Guyana accuse faussement le Venezuela de saper l'accord de Genève et, par contre, affirme de manière aventureuse que celui-ci ne l'empêche pas de disposer, d'exploiter et de dégrader activement et arbitrairement le territoire terrestre, a déclaré le chancelier vénézuélien.

Ces actions "excèdent abusivement" toute forme d'administration respectueuse de la réalité d'un territoire litige, a souligné le responsable vénézuélien des relations extérieures.

Les autorités de Caracas ont exigé que le Guyana assume ses responsabilités internationales avec sérieux, sagesse et hauteur diplomatique, afin de résoudre de manière pratique et satisfaisante la controverse territoriale sur l'Esequibo, comme le prévoit l'accord de Genève.

Le Guyana sait bien que, bien qu'il n'ait même pas rêvé de naître en tant qu'État indépendant jusqu'en 1966, le Venezuela possède les titres historiques et juridiques incontestés qui prouvent que l’Esequibo Guyanais lui appartient depuis avant et après sa formation en tant que République libre, souveraine et indépendante en 1810, a indiqué Gil.

Caracas soutient que le seul objectif de l'empire britannique était de dépouiller le Venezuela de son territoire pour lui voler ses ressources et les piller grâce à la fraude arbitrale de Paris de 1899.

Le Gouvernement vénézuélien a ajouté que, précisément, cette constatation de l’arrêt vénézuélien selon lequel la sentence de Paris est nulle est ce qui a donné naissance à l'Accord de Genève, pour résoudre la controverse territoriale à l’amiable.

En outre, il a dénoncé le fait que Georgetown "a unilatéralement tenté de se soustraire à l'Accord de Genève, avec une interprétation juridique issue de multinationales pétrolières et financées par celles-ci. », et a donc exhorté le Guyana à assumer "sérieusement" ses responsabilités internationales.

Il s'inquiète du fait que cette ligne de conduite ait conduit à la "livraison" regrettable de vastes espaces de jungle, de réserves d'eau, de forêts et d'oxygène planétaire qui a suscité des et protestations, à la voracité de l'extractivisme de l'or, parmi de nombreuses autres ressources pratiqué par les transnationales.

II a dénoncé le fait que ces actes n’ont eu aucun impact pendant des décennies sur le développement social et humain du peuple bien-aimé du Guyana.

L'accord de Genève valablement signé et enregistré auprès des Nations unies ordonne de résoudre le différend territorial de manière amicale et le Venezuela espère qu'il sera respecté, conformément à la diplomatie de paix.

