Amérique latine : L'extrême droite se réunira à Lima pour soutenir Boluarte

Par Armando G. Tejeda

L'extrême droite se mobilise en faveur de l'actuelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, à qui ils envoient des messages « d'encouragement » pour résister à ce qu'ils considèrent comme « des actes de vandalisme » destinés à « renverser son Gouvernement », et ainsi elle devient un « exemple » et une « inspiration » pour le reste de la région.

Les groupes néoconservateurs ou néofascistes qui se rassembleront à Lima les 29 et 30 mars prochain sont des représentants du bolsonarisme le plus extrême, d'anciens fujimoristes, les visages visibles de l'Opus Dei et évidemment, le parti espagnol Vox qui est derrière cette initiative. Il est prévu que des représentants de la Fondation Patrie Unie du Mexique, créée par l'ancienne conseillère du PAN, Alice Galvan, assistent à cet événement en plus d'autres parlementaires de la droite mexicaine qui ont été invités mais n'ont pas encore confirmé leur présence.

La fondation Disenso est l’organe à partir duquel le parti d'extrême droite espagnol, Vox cherche à créer sa propre doctrine néo-conservatrice. Au sein de cette institution, financée par des fonds du trésor public espagnol et de l'Union européenne (UE), ont été créés plusieurs groupes de travail et plusieurs forums de débat mais l'idée centrale tourne autour de ce qu'ils appellent la « lettre de Madrid » dans laquelle il définissent un territoire commun qu'ils appellent « l’ibéro-sphère » qui est précisément la zone d'influence dans laquelle ils veulent entrer. C'est-à-dire les pays de la péninsule Ibérique et d'Amérique latine où il cherchent à annihiler toute expression progressiste ou de gauche.

Avant le second tour des élections en Colombie, ce groupe international de forces néo-fascistes s'est réuni pendant quelques jours à Bogotá, précisément pour essayer d'empêcher la victoire de Gustavo Pétro et de Francia Márquez. Et maintenant, au milieu d'une des pires crises sociales et politiques au Pérou, ils se réuniront à nouveau à Lima, les 29 et 30 mars.

La Jornada a eu accès à une partie du programme et à la liste des invités, même s’il y a encore beaucoup de secret autour de cette réunion, surtout concernant les noms des parlementaires qui y assisteront. Dans leur lettre de présentation de la rencontre, les organisateurs du forum, parmi lesquels se trouve le député européen de Vox, Herman Tertsch, disent : « Au Pérou se livre une bataille essentielle pour l'avenir de la démocratie, en Ibéro-Amérique. »

D'un côté se trouvent les forces de gauche regroupées dans le Forum de Sao Paulo et le groupe de Puebla qui n'acceptent pas la destitution constitutionnelle de l'ancien président Pedro Castillo et de l'autre, se trouvent les institutions péruviennes, parmi lesquelles le Congrès, qui défendent fermement leur démocratie et leur Constitution. Les premières cherchent à renverser le Gouvernement de Dina Boluarte et à réinstaller Castillo au pouvoir grâce à des actions diplomatiques, des protestation avec actes de vandalisme et des offensives juridiques. Et ces dernières résistent en faisant appel aux mécanismes contenues dans la Constitution. »

Et ils ajoutent : « si la démocratie péruvienne tombe suite à cette attaque, aucune nation ibéro-américaine ne sera saine et sauve. En revanche, si le Pérou résiste, il deviendra une inspiration et un exemple de lutte. »

Parmi les assistants se trouvent d'anciens collaborateurs bien connus d'Alberto Fujimori et de Jair Bolsonaro comme Francisco Tudela, l'ancien vice-président du Pérou, Ernesto Araújo, l'ancien ministre des affaires étrangères du Brésil, Rafael López Aliaga, maire de la ville de Lima, Ernesto Blume Fortini, ancien président du Tribunal Constitutionnel du Pérou.

Parmi les invités se trouve la créatrice de l'association mexicaine Patrie Unie, Alice Galván, qui s'est liée à l'extrême droite espagnole après avoir suivi une formation en Espagne sous le patronage de Vox, et alors qu’elle faisait encore fonction de conseillère de la vice-présidente de la direction du Sénat, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, du PAN.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/23/peru-extrema-derecha-espanola-y-de-america-latina-se-reunira-en-lima-en-apoyo-a-boluarte/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/amerique-latine-l-extreme-droite-se-reunira-a-lima-pour-soutenir-boluarte.html