Amérique latine : Laura Richardson, l'hypocrisie impérialiste et la sincérité stratégique

Par Farid Reyes

Les déclarations de la chef du Commandement Sud des États-Unis ont provoqué de forte réaction de Roger. Dans cette note, nous analyserons les implications de ses déclarations.

Elle ôte son masque. Ainsi se manifeste l'establishment de l'impérialisme étasunien par la voix de la chef du Commandement Sud du Pentagone. En se demandant : pourquoi l'Amérique latine est-elle importante ? La fonctionnaire n'a pas été gênée en affirmant :

« Pourquoi cette région est-elle importante ? Avec toutes ses riche ressources et ses éléments de terres peu communes, elle possède le triangle du lithium qui, aujourd'hui est nécessaire à la technologie. 60 % du lithium du monde se trouve dans le triangle du lithium : l'Argentine, la Bolivie, le Chili… Nous avons 31 % de l'eau douce du monde dans cette région… Avec cet inventaire, il reste beaucoup à faire pour les États-Unis, cette région est importante puisqu'elle a beaucoup à voir avec la sécurité nationale, et nous devons commencer notre jeu… Nous avons aussi des réserves de pétrole les plus grandes, y compris celles de brut léger et doux. Ils ont aussi les ressources du Venezuela avec le pétrole, le cuivre, l'or et il y a l'importance de l'Amazonie en tant que poumon du monde. »

Ce n'est pas la première fois, déjà l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, avait déclaré il y a quelques mois qu'effectivement son pays avait joué un rôle dans l'organisation de coups d'Etat en Amérique latine.

Peu de temps avant, l’un des bourgeois les plus médiatiques de ce pays, Elon Musk, déclarait sur Twitter, que son pays allait faire des coups d'Etat contre ceux qui voudraient obtenir des ressources comme le lithium.

Mais les déclarations de Richardson sont explicites : elle assume comme siennes les ressources de toute la région, en passant par le pétrole, l'eau douce ou le lithium.

Mieux encore, la militaire considère comme une dispute stratégique avec la Chine la domination de la région et le contrôle des ressources de ces pays.

Yankees, hors d'Amérique latine !

Avec ces déclarations, il semblerait que l'impérialisme étasunien se montre comme il est, un pays qui ne lutte pas pour la démocratie et les droits de l'homme commet il se présente souvent hypocritement mais un empire en décadence qui cherche à soumettre les peuples pour exploiter leurs ressources.

L'eau, le lithium, l’or, les forêts et les minerais n'appartiennent pas aux transnationales étasuniennes ni à la Chine ni à aucun autre pays. Ces ressources stratégiques sont au peuple et aux travailleurs latino-américains.

Il faut que ses ressources soit exploiter de façon national et soutenable, d'une façon qui convienne à la Bolivie, au Pérou, à l'Argentine au Mexique. Les forêts, les mines et les nappes d’eau ne sont pas à l'impérialisme, elles sont au peuple.

À cette hypocrisie et à ce cynisme des représentants du Gouvernement de la classe dominante des États-Unis, il faut opposer la résistance, la lutte et l'organisation de la majorité travailleuse.

En Amérique latine, il faut rétablir la souveraineté, rompre avec la soumission et l'exploitation. Il est temps de mettre les ressources de cette région à la disposition du développement de nos peuples.

Pour lutter contre les Gouvernements prêts à remettre nos ressources à l'étranger et contre la voracité du capital impérialiste, les masses, au Pérou, sont en train de montrer le chemin. La force est dans la classe ouvrière, dans les paysans et les indigènes, il faut l’organiser.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/29/nuestramerica-laura-richardson-la-hipocresia-imperialista-y-la-sinceridad-estrategica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/amerique-latine-laura-richardson-l-hypocrisie-imperialiste-et-la-sincerite-strategique.html