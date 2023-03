Amérique latine : Le retour du Venezuela ou MERCOSUR intéresse le Brésil

Par Lucas Estanislao

Le retour de Lula à la présidence a troublé la corrélation des forces politiques en Amérique du Sud et ouvert de nouvelles possibilités de rapprochement avec des partenaires commerciaux stratégiques avec lesquelles le pays avait pris ses distances pendant ces dernières années comme le Venezuela. Extrêmement dépendant de la rente pétrolière, ce pays est traditionnellement un acheteur de biens de consommation brésiliens, ce qui, pendant les 20 dernières années a provoqué au Brésil, un excédent commercial.

Mais à partir de 2017, les affaires entre le Brésil et le Venezuela ont baissé par rapport au début du siècle, en grande partie à cause de la crise économique vénézuélienne et ensuite de la rupture diplomatique réalisée par l'ancien président Jair Bolsonaro. Les liens peuvent à présent se renouer et se renforcer, en particulier si le Venezuela revient au MERCOSUR.

Dans une interview accordée à l’agence Spoutnik, le directeur du MERCOSUR à Itamaraty, Francisco Cannabrava, en est venu à affirmer que le Brésil cherche à reprendre les conversations avec Caracas et à annuler la suspension du pays du bloc commercial.

Pour le professeur en relations internationales de l'UFABC Igor Fuser, la réinsertion du Venezuela dans ces sphères du commerce serait économiquement positive non seulement pour le Brésil mais aussi pour les autres pays membres.

« Le Venezuela est un pays qui, à cause de ses caractéristiques, importe de nombreux produits, surtout des aliments qui sont produits de manière intensive par les pays du MERCOSUR et le Brésil produit également une certaine quantité de produits manufacturés. Le Venezuela au Mercosur faciliterait la conquête de ces marchés par des entreprises du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, et du Paraguay, », explique-t-il.

Le professeur a également déclaré à Brasil de Fato qu'en plus de raisons économiques, la présence de du Venezuela dans le bloc stratégique pour maintenir l'unité sud américaine autour d'ordre du jour commun dans les négociations avec d'autres puissances.

« Il n'y a pas la moindre raison pour que le Venezuela soit toujours exclu d'un forum ou d'un espace de coordination régional en Amérique du Sud, à moins que le Venezuela ne le veuille, ce qui n'est pas le cas. Le pays veut se réintégrer, », a-t-il dit.

Le Venezuela a été suspendu du Mercosur en 2017. À ce moment-là, le prétexte utilisé par les autres pays membres était que Caracas n'avait pas respecté certaines exigences techniques du bloc comme l'internalisation des régulations douanière et d'autres normes.

Un peu plus tard, cette année là, une résolution en est venue à affirmer qu’au Venezuela, il y avait eu une « rupture de l'ordre démocratique » et que, par conséquent, le pays violait l'un des protocoles qui obligent ses membres à avoir des Gouvernements engagés envers la démocratie, ce qu'on appelle les protocoles d’Ushuaia.

Dans la pratique, cette décision était liée à des questions politiques et idéologiques. À ce moment-là, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay étaient gouvernés par la droite qui commençait à coordonner des alliances pour faire pression sur le Gouvernement du président Nicolas Maduro.

Le professeur Roberto Goulart Menezes, sous-directeur de l'institut des relations internationales de l'université de Brasilia (UNB), explique à Brasil de Fato, que, la présence de Gouvernements de droite dans 3 des 4 pays membres a facilité la décision de chasser le Venezuela. L’Uruguay, gouverné à ce moment-là par l’ancien président de gauche Tabaré Vásquez a essayé de s'opposer à cette décision mais a subi des pressions du Gouvernement brésilien de Michel Temer.

« Cette décision a été politique. À ce moment-là, le chancelier du Brésil, qui était José Serra, a obtenu le soutien du Paraguay et de l'Argentine et a essayé de persuader le Gouvernement du Front Large (de gauche) de l'Uruguay. Serra s'est même rendu en Uruguay accompagné de (l'ancien président) Fernando Enrique Cardoso pour essayer de faire du chantage sur l'Uruguay, pour qu'il ne remette pas la présidence tournante du bloc au Venezuela. »

Maintenant, avec un nouveau scénario politique dans la région, les efforts pour réintégrer, le Venezuela au bloc ne dépendront pas uniquement du Gouvernement brésilien puisque ce retour nécessite le feu vert des autres membres : l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Selon Menezes, le Gouvernement du président argentin Alberto Fernández ne devrait pas poser de problème mais le Paraguay et l'Uruguay, tous deux gouvernés par la droite, pourraient poser des obstacles.

"Pour que le Venezuela revienne, il faudrait qu'il respecte les protocoles ou qu’il y ait un nouveau consensus des 4 autres membres du MERCOSUR pour que le Venezuela puisse obtenir un nouveau délai pour respecter ces protocoles, étant donné que son départ a été abrupt, qu'il avait respecté strictement les protocoles et que c'était un alibi politique qui n'a pas de sens. Je pense que cela avance mais les Gouvernements de l'Uruguay et du Paraguay doivent certainement avoir certaines réticences précisément à cause de la clause démocratique. »

Venezuela : Résoudre la crise avec pragmatisme ?

Pour le Venezuela, il est intéressant non seulement de se réincorporer aux espaces de dialogue multilatéraux dans la région mais également d'élargir ses relations commerciales avec des partenaires sud-américains en renouant des liens avec des puissances qui produisent des biens de consommation. L'isolement récent auquel a été condamné le pays a obligé Caracas à chercher chez des puissances émergentes comme la Chine, l'Iran, la Russie et la Turquie, de nouvelles routes commerciales, non seulement pour vendre son principal produit, le pétrole, mais aussi pour approvisionner son marché intérieur avec des articles de première nécessité.

Mets une caractéristique qui est toujours présente dans la diplomatie de l'actuel président du Venezuela, Nicolas Maduro, caractéristique héritée de son prédécesseur Hugo Chávez, c'est le rapprochement politique avec des pays stratégiques pour essayer d'échapper à l'hégémonie étasunienne. Cairo Junqueira, professeur mon Relations, international de l'université fédérale de Sergipe et coordinateur de l'observatoire du régionalisme, commente l’équilibre que doit tenir le Venezuela entre les aspects commerciaux et politique de ses relations.

"Le gros problème, c'est d'essayer d'établir un plus petit dénominateur commun avec une partie qui était importante, qui est la partie commerciale, et qu'évidemment le Venezuela ne peut ni ne doit sous-estimer. Mais le Venezuela le voit aussi, et là, je parle principalement de Maduro comme d'une continuation de certains points de Chávez. Il voit aussi les processus d'intégration régionale du point de vue politique, », dit-il.

Le professeur signale aussi que le Gouvernement brésilien devra revoir certaines de ses positions pour ne pas répéter les mêmes erreurs d'il y a 20 ans quand Lula et Chávez ont vécu la période la plus prospère de la coopération entre le Brésil et le Venezuela.

« La relation de Lula avec Maduro à présent, sera très différente de la relation qu'il a eu avec Chávez dans les années 2000. Par exemple, Maduro n'a pas assisté à la réunion de la CELAC et à l’investiture de Lula. Cela peut sembler sans importance, mais je pense, aux niveaux auxquels ces relations se maintiennent. Lula a adopté une perspective multilatérale et continuera à le faire mais la grande clé pour ce Gouvernement est de vérifier que le contexte actuel n'est pas le même que celui des premiers Gouvernements. »

