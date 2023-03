Amérique latine: Une réunion destinée à réduite l'inflation en avril

Mexico, 16 mars (RHC) Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a confirmé jeudi la tenue d'une vidéoconférence le 5 avril prochain avec une douzaine de présidents de la région.

Il a cité les présidents Alberto Fernández (Argentine), Luis Arce (Bolivie), Luiz Inácio Lula da Silva (Brésil), Gabriel Boric (Chili), Gustavo Petro (Colombie), Miguel Díaz-Canel (Cuba) et Xiomara Castro (Honduras) comme participants à la réunion virtuelle par téléconférence.

Les premiers ministres du Belize, Juan Antonio Briceño, et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, qui est président pro tempore de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, sont également présents.

Il a expliqué que l'objectif de cette première réunion virtuelle est de discuter d'un plan d'échange économique et d'importation et d'exportation de denrées alimentaires et d'autres biens afin de lutter ensemble contre le phénomène de l’inflation.

López Obrador s'est dit convaincu du fait que tous les pays peuvent échanger des biens et des denrées alimentaires, supprimer les droits de douane et éliminer les obstacles à l'importation et à l'exportation afin de constituer des réserves suffisantes et de contribuer ainsi à lutter contre la pénurie de denrées alimentaires et de marchandises.

Il a expliqué qu'il s'agit d'une première approche virtuelle par le biais d'une vidéoconférence le 5 à 10h00, heure du Mexique, et d'une réunion en face à face plus tard, à une date qui sera fixée par les personnes convoquées

